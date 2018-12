Conheça o garoto de 7 anos que ganhou R$ 84 milhões em 2018

Pense: o que você faria com R$ 84 milhões? E se você faturasse esse valor só em 2018? E pior: tivesse menos de 10 anos? Pois esse montante é o que Ryan, do canal Ryan ToysReview, ganhou.

O lucro, de US$ 22 milhões, fez o garotinho aparecer em primeiro na lista dos youtubers mais bem pagos do mundo. Divulgado pela revista Forbes, o ranking tinha, antes, Jake Paul.

Com mais de 17 milhões de seguidores, Ryan faz sucesso avaliando brinquedos. Os vídeos começaram em 2015, auxiliados pelos pais do menino, na produção. Hoje, o Ryan ToysReview é tão influente que, quando aquele item aparece no canal, pode se esgotar da prateleira em pouquíssimo tempo.

Ao todo, o portal da criança no YouTube já passa da incrível marca de 26 bilhões de visualizações. Mas não para por aí: o garoto também fatura com contratos assinados com empresas - por exemplo, o que tem com uma grande rede de supermercados.

Por decisão de família, o sobrenome e parte da vida pessoal de Ryan são mantidos em sigilo.