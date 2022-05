Conheça o programa de compliance lançado durante I Fórum ESG Salvador

Uma das inúmeras ações efetivas celebradas durante o I Fórum ESG Salvador, realizado pelo jornal CORREIO e portal Alô Alô Bahia no Porto Salvador nos dias 11 e 12 de maio, envolveu a assinatura do termo de autorização da fase externa do Programa de Compliance e Integridade da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador. O compromisso foi firmado durante o painel de encerramento do evento pela vice-prefeita Ana Paula Matos e a secretária Municipal da Fazenda, Giovanna Victer.

O projeto define um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, além da aplicação efetiva de código de ética e conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios foi o tema da palestra e do painel de encerramento do I Fórum ESG Salvador. “Quando o assunto é ESG, setor público e privado coexistem, porque é uma busca pelo bem comum. Estes setores têm a responsabilidade de procurar melhorar constantemente”, defendeu a vice-prefeita. Como exemplos, ela citou projetos da gestão municipal como o Salvador Solar e o IPTU Verde.

A secretária da Fazenda também considerou a importância de sinergia entre os setores público, privado e a sociedade civil. “Todas as vezes que sento na mesa com o setor privado, digo que temos uma convergência de propósitos. Com diálogo transparente e responsável, eu acredito que essa confluência seja possível”, reforçou Victer.

Painel discutiu importância do poder público para o ambiente de negócios

TURISMO ÉTNICO-AFRO

A diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) em Salvador, Aila Brito, resumiu as mais de 30 ações desenvolvidas pela iniciativa desde que o acordo com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) foi assinado em 2017. “Destaco o Plano de Desenvolvimento do Turismo Étnico-Afro, uma vez que um dos nossos focos é fortalecer a renda dos afro empreendedores”, citou.

Mestra em Desenvolvimento Social e diretora da consultoria Aganju, Leana Mattei observou que o poder público, até em razão das ferramentas de controle que foram criadas nos últimos anos, passou a olhar com mais cuidado para a questão da transparência. “Este Fórum é um indicativo de avanço da sociedade como um todo. A gente já fazia ESG sem ter este termo. Quando nós instalamos programas de desenvolvimento territorial, por exemplo, isso é ESG na prática.”

EMISSÕES DE CO2 NEUTRALIZADAS

Todo o CO² emitido no I Fórum ESG Salvador será neutralizado. Durante o evento, o diretor-geral do Grupo Solví, Ângelo Castro, e o prefeito Bruno Reis assinaram o termo que garantirá o compromisso de sustentabilidade. Certificados pela ONU, os créditos de carbono referentes a um projeto da Battre e do Aterro Metropolitano Centro irão assegurar o compromisso sustentável.

“Este é o ESG na prática. Ao avaliar toda a emissão de carbono deste evento, usamos o crédito de carbono gerado no nosso empreendimento para neutralizá-lo. Podemos dizer que este é um fórum totalmente verde e com todas as suas emissões neutralizadas”, explicou Castro. O cálculo das emissões é baseado na emissão gerada no decorrer do evento somada à quantidade emitida no deslocamento dos participantes, que responderam a um questionário no ato da inscrição para preencher com suas estimativas. Mudas de espécies nativas também foram distribuídas ao público.

O I Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa e Suzano, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio de Contermas, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclik, Larco, Grupo LemosPassos, Fundação Norberto Odebrecht e Hiperideal, parceria de Vini Figueira Gastronomia, Fernanda Brinço Produção e Decoração, Uranus2, TD Produções, Vinking e Suporte Eventos.



