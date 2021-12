Conheça o suco de frutas que vai ajudar a turbinar sua imunidade

Já percebeu que nunca se falou tanto em imunidade como nos últimos tempos? Além da importância dos remédios e vacinas, a alimentação pode atuar como uma aliada na missão de fortalecer as defesas do nosso corpo. A repórter Mayara Padrão foi bater um papo com o nutricionista Daniel Cady Para conhecer um suco de frutas que é um verdadeiro elixir da boa saúde. Confira em mais um episódio do Sou Verão.



O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.











O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.