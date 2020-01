Conheça o time de aspirantes do Bahia, que vai disputar o Baianão

Quando entrar em campo no primeiro jogo oficial da temporada 2020, contra a Juazeirense, no dia 22, às 21h30, o Bahia vai apresentar um time bem diferente do que o torcedor está acostumado a ver.

Com cinco competições no ano e um calendário apertado, o Bahia definiu que vai usar o time de aspirantes no Campeonato Baiano. O clube já tem 20 partidas confirmadas até o fim de março, e o número pode aumentar para 22 ou 24 a depender de classificação na Copa do Brasil.

Por isso, ao olhar para o gol, o torcedor não encontrará Douglas nas partidas do estadual. O camisa 9 não será Gilberto, e Gregore não estará desarmando no setor de meio-campo. Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, a chamada equipe de transição se prepara para o Baianão desde o início de dezembro. E para que o torcedor comece a se ambientar com os novos jogadores, é possível dividir o elenco em três grupos.

Dado Cavalcanti é o treinador (Felipe Oliveira/EC Bahia) Mayk é lateral esquerdo e já estava no Bahia em 2019 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Gabriel Esteves, atacante remanescente (Felipe Oliveira/EC Bahia) O atacante Cristiano, meia-atacante da base (Felipe Oliveira/EC Bahia) Matheus Bahia, lateral esquerdo da base (Felipe Oliveira/EC Bahia) Vinícius é meia; sofreu lesão grave e deve perder o Baiano (Felipe Oliveira/EC Bahia) Luciano Buiu é volante e continua no time sub-23 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Caio Mello, volante da base (Felipe Oliveira/EC Bahia) Ignácio vai para mais um ano no sub-23 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Jaques, zagueiro formado no Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia) O volante Edson ficou no banco em jogos do Brasileirão 2019 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Mateus Claus, ex-Pelotas, e Fernando são os goleiros (Felipe Oliveira/EC Bahia) Vitinho, meia da base (Felipe Oliveira/EC Bahia) Lucas Rodrigues, lateral direito, veio do Comercial-SP (Felipe Oliveira/EC Bahia) Gustavo, remanescente do ano passado, é ponta (Felipe Oliveira/EC Bahia) Dimitri, meia da base (Felipe Oliveira/EC Bahia) Saldanha, centroavante, é o sósia tricolor de Firmino (Felipe Oliveira/EC Bahia) Arthur Rezende e Alesson jogaram a Série B por Guarani e Paraná respectivamente (Felipe Oliveira/EC Bahia) Caíque, centroavante, é remanescente de 2019 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Ramon, volante, jogou pelo Vila Nova em 2019 (Felipe Oliveira/EC Bahia) Fábio Alemão, zagueiro, chega do Internacional (Felipe Oliveira/EC Bahia) Fessin é atacante e está emprestado pelo Corinthians (Felipe Oliveira/EC Bahia) Régis (de colete laranja) é atacante e está emprestado pela Chapecoense (Felipe Oliveira/EC Bahia) Yuri é volante e volta ao Bahia após empréstimo ao futebol japonês (Felipe Oliveira/EC Bahia) Anderson é zagueiro e chega após conquistar acesso à Série B com o Confiança (Felipe Oliveira/EC Bahia) Willean Lepu, lateral esquerdo, é remanescente de 2019 (Felipe Oliveira/EC Bahia)

No primeiro estão os atletas que já faziam parte do projeto e estavam no time que, no ano passado, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. São eles: o goleiro Fernando, os laterais Willean Lepu e Mayk, os zagueiros Ignácio e Jaques, os volantes Edson e Paulinho, o meia Cristiano e os atacantes Gustavo, Gabriel Esteves e Caíque.

Aos remanescentes do ano passado foram somados garotos promovidos das categorias de base: o lateral esquerdo Matheus Bahia, os volantes Caio Mello e Pará, os meias Dimitri, Vinícius e Vitinho e o atacante Saldanha. Alguns atletas como Caio Mello e Saldanha já haviam disputado partidas pelo time de aspirantes, mas só agora estão de vez no elenco.

Na busca pelo tricampeonato baiano, que não conquista desde 1988, o Esquadrão também foi ao mercado por reforços. Chegaram para o time de Dado jogadores rodados como o volante Ramon e os meias Arthur Rezende e Alesson, que disputaram a Série B do ano passado por Vila Nova, Guarani e Paraná, respectivamente.

Destaque pelo ABC em 2018, o meia-atacante Fessin estava no Corinthians e também vai defender o tricolor. Já o atacante Régis foi um dos destaques da Chapecoense no Brasileirão de 2019 e chegou ao Bahia por empréstimo.

De acordo com Diego Cerri, diretor de futebol do Bahia, a ideia ao colocar o time de aspirantes em uma competição à vera é dar um “respiro” ao grupo principal durante a temporada e encontrar jogadores que possam ser integrados ao elenco de Roger Machado no decorrer do ano.

“Tenho convicção que é o primeiro ano que de fato temos um time estruturado. Uma comissão técnica fixa, encabeçada pelo Dado Cavalcanti - que é um treinador com bastante experiência no cenário nacional, iniciou o trabalho no ano passado, tem continuidade este ano -, e um grupo de jogadores que pincelamos no mercado. São jogadores que chegam após muito análise, atletas que tivemos concorrência até de time de Série A, mas que entenderam e toparam o desafio de começar primeiro nessa equipe de transição e depois buscar espaço na equipe principal”, explica Cerri.

Possível escalação

O time de aspirantes tem disputado amistosos como parte da preparação para o Baiano. O último foi contra o Jacobina, com empate por 0x0, domingo (12), na Cidade Tricolor. Antes, ganhou do Retrô-PE, do Bahia de Feira e de um combinado de atletas e ex-atletas.

O time escalado por Dado Cavalcanti diante do Jacobina teve Fernando; Lepu, Ignácio, Anderson e Mayk (Lucas Rodrigues); Edson (Paulinho), Caio Mello (Cristiano) e Ramon (Luciano Buiu); Gustavo (Régis), Gabriel Esteves (Alesson) e Saldanha (Caíque).

No entanto, alguns jogadores que serão aproveitados no Campeonato Baiano não estiveram em campo, caso de Yuri, Arthur Rezende e Fessin. Eles iniciaram a preparação somente neste mês e se encontram em um estágio físico atrás dos demais.

Um dos destaques na pré-temporada tem sido o atacante Gustavo. Ele, que teve a experiência de disputar o Campeonato Baiano de 2019 pelo Jequié, afirma que está ansioso para entrar em campo com a camisa do Bahia na Fonte Nova.

“Ansioso demais para sentir o calor da torcida. Eu já joguei o Campeonato Baiano, mas por um time de menor expressão, no Bahia a pressão é muito maior. Aqui você tem que jogar bem, não é como no Jequié, que você não tinha muitas probabilidades. Não somos o time B, somos o time principal do Bahia no estadual e temos que ir bem”.