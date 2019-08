Conheça oito startups baianas que apostam na sustentabilidade

Em um período de apenas dois anos, Salvador pulou da 18ª para a 1ª colocação no ranking nacional de startups. Em 2017, 110 empresas com base tecnológica, além de modelo de negócio repetível e escalável, estavam instaladas na capital baiana, número que já chega a 198 em 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Você sabia que boa parte dessas organizações tem a sustentabilidade como diferencial?

Líder do Norte-Nordeste em número de startups, Salvador conta hoje com um ambiente de inovação que propicia o desenvolvimento desse tipo de negócio. Primeiro centro de inovação portuário do mundo, com capacidade para abrigar mais de 100 negócios em uma estrutura com 3 mil metros quadrados, o HUB Salvador completou um ano de atuação em abril. Atualmente, o espaço localizado no Comércio conta com mais de 200 membros alocados nas 70 empresas residentes, sendo que 37 são startups.

Salvador é a cidade líder em número de startups no Norte-Nordeste. São 198 empresas que atuam nesse modelo de negócio.

Outro bom exemplo é o Centro Municipal de Inovação Colabore, inaugurado pela Prefeitura em maio deste ano. Primeiro coworking público da capital, o espaço situado no Parque da Cidade foi construído em 16 contêineres marítimos reaproveitados, e abriga projetos inovadores que possuem impacto social.

Centro Municipal de Inovação Colabore, inaugurado pela Prefeitura em maio deste ano (Betto Jr./divulgação)

“Salvador tem apresentado grandes avanços em toda essa agenda, que na Prefeitura começou há dois anos. De lá para cá, a cidade passou a ocupar a liderança no número de startups do Nordeste, principalmente com iniciativas de construção de diálogo do poder público junto ao ecossistema de inovação”

André Fraga, secretário da Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência