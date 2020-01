Conheça os 10 principais destinos turísticos da Bahia

O número de turistas nacionais aumentou 37% na Bahia, no último trimestre de 2019 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mas você sabe quais são os destinos preferidos dos visitantes? Confira a lista com os 10 mais procurados, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

1. Salvador

Hoje, 25 destinos nacionais estão ligados ao Aeroporto de Salvador, onde o número de passageiros cresceu 39% no último trimestre do ano passado, segundo a Vinci Airports. Os valores das passagens dependem do período e da origem, mas é possível encontrar voos nacionais com as companhias Gol, Latam, Azul e Passaredo.

O que tem de melhor? Alguns dos destaques turísticos são bem conhecidos, como o Centro Histórico/Pelourinho, a Barra, o Rio Vermelho, o Bonfim e a Ponta de Humaitá. Para quem gosta de praia, é possível explorar o litoral de Stella Maris e a Praia do Flamengo, além das Ilhas de Bom Jesus dos Passos, de Maré e dos Frades.

2. Porto Seguro

Pelo menos 10 cidades brasileiras têm voos diretos para Porto Seguro, através das companhias Gol, Latam e Azul.

O que tem de melhor? A cidade, marcada pela chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, tem um Centro Histórico digno de visitação. Além disso, a poucos metros do centro da cidade, fica a Reserva da Jaqueira, uma aldeia indígena pataxó. Já nos meses de julho a outubro, é possível observar as baleias jubarte que migram para as águas do litoral nordestino para se reproduzir.

3. Morro de São Paulo

Para chegar a Morro de São Paulo, no município de Cairu, há diferentes opções. Quem vem pelo aeroporto de Salvador pode pegar um catamarã saindo do Terminal Marítimo, no Comércio, direto para a ilha. Os valores de cada trecho ficam em torno de R$ 100.

Também é possível ir de avião até o Aeroporto de Valença (disponível saindo de destinos como Belo Horizonte) e, de lá, buscar uma lancha rápida ou embarcação convencional. Os preços chegam a cerca de R$ 30.

O que tem de melhor? Um dos pontos altos e mais conhecidos é a tirolesa, que cai na Primeira Praia, e oferece uma vista privilegiada da ilha. As praias, com destaque para a Quarta Praia, têm piscinas naturais.

4. Praia do Forte

O aeroporto mais próximo é o de Salvador, que fica a cerca de 50 quilômetros de distância. De lá, há várias opções - é possível ir de transfer, ônibus, táxi e até Uber.

O que tem de melhor? A Praia do Forte é famosa pelo Projeto Tamar, que promove a proteção de tartarugas marinhas. No entanto, outros locais famosos são o Castelo Garcia D'Ávila, que começou a ser construído em 1551, e a própria Vila, que tem desde lojas de grife a bares e restaurantes com charme rústico.

5. Ilhéus

O Aeroporto de Ilhéus conta com voos da Azul, Latam e Gol.

O que tem de melhor? Além das praias do litoral Sul da Bahia, uma opção para os turistas é visitar as fazendas de cacau da cidade, que inclui degustação de chocolates. O Centro Histórico da cidade tem construções que foram eternizadas por Jorge Amado - é o caso do Bataclan, que hoje é um centro cultural com restaurante.

6. Itacaré

O aeroporto mais próximo é o de Ilhéus. De lá, são mais 70 quilômetros, que podem ser feitos de transfer ou de ônibus (custa, em média, R$ 15).

Já para quem vem do aeroporto de Salvador, uma opção é pegar o ferry-boat, no Terminal de São Joaquim, para a Ilha de Itaparica. Em seguida, é possível seguir até a cidade pela rodovia BA-001. Também é possível contratar um serviço de translado ou alugar um carro.

O que tem de melhor? A chamada Rua da Pituba é um dos points de Itacaré, por concentrar de lojas, bares e restaurantes. As chamadas Praias Urbanas (Resende, Tiririca, Costa e Ribeira) também estão entre as preferidas dos visitantes.

7. Boipeba

Assim como Morro de São Paulo, também fica no município de Cairu. Por isso, quem vem pelo aeroporto de Salvador pode pegar um catamarã saindo do Terminal Marítimo, no Comércio, com destino a Morro. De lá, uma opção é ir de jipe até Boipeba.

Também é possível ir de avião até o Aeroporto de Valença (disponível saindo de destinos como Belo Horizonte) e, de lá, buscar uma lancha rápida ou embarcação convencional. Os preços chegam a cerca de R$ 45.

O que tem de melhor? Na praia de Castelhanos, as piscinas naturais que se formam na maré baixa chamam atenção. A vila Velha Boipeba também é um dos destaques para passeios, com restaurantes e barraquinhas.

8. Vale do Capão

O aeroporto mais próximo é o de Lençóis, mas agências fazem o translado saindo também de Vitória da Conquista e Salvador.

O que tem de melhor? Um dos passeios famosos é a trilha da Cachoeira da Fumaça, que envolve seis quilômetros de caminhada. Além disso, a Cachoeira do Rio Preto é como uma piscina natural.

9. Lençóis

O aeroporto de Lençóis tem voos nacionais pela companhia Azul.

O que tem de melhor? Um dos preferidos dos turistas é a ida ao Ribeirão do Meio, que fica no Rio Ribeirão. É uma espécie de tobogã natural. A alguns quilômetros do Ribeirão do Meio fica a Cachoeira do Sossego, que tem cerca de 20 metros.

10. Mucugê

O aeroporto mais próximo é o de Lençóis, de onde é possível pegar um ônibus até Mucugê.

O que tem de melhor? Um passeio bem procurado é o Parque Sempre Viva, que busca proteger a planta Sempre Viva. Entre as cachoeiras, algumas são a dos Funis, a das Sete Quedas D'Água e a das Andorinhas.