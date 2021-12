Conheça os adversários do Vitória na Série C; um terço nunca jogou a Série B

A temporada 2021 do Vitória ficou para trás. É hora de olhar para frente e projetar o futuro. Rebaixado, o rubro-negro vai disputar a Série C do Brasileiro no próximo ano e já sabe quais serão os adversários no torneio nacional. Os 20 participantes estão definidos.

ABC, Altos, Aparecidense, Atlético Cearense, Botafogo-SP, Botafogo-PB, Brasil de Pelotas, Campinense, Confiança, Ferroviário, Figueirense, Floresta, Manaus, Mirassol, Paysandu, Remo, São José-RS, Volta Redonda e Ypiranga-RS vão disputar a terceira divisão com o Leão, que só teve essa experiência em 2006.

Destes, sete clubes jamais figuraram sequer na Série B. É o caso de Altos, Aparecidense, Atlético Cearense, Floresta, Mirassol, São José e Ypiranga de Erechim. Por terem pouca expressão nacional são também desconhecidos de boa parte da torcida.

Equipe do Piauí, o Altos foi o único entre eles que já enfrentou o Leão. O duelo foi registrado uma única vez, na Copa do Nordeste deste ano. Em 17 de abril, o rubro-negro venceu por 2x1 no Barradão e avançou às semifinais do regional. O adversário acumula cinco participações na Série D e uma na Série C, nesta temporada.

Único representante do estado de Goiás na terceira divisão, o Aparecidense disputou nove vezes a Série D. Este ano, ficou com a taça e comemorou o primeiro acesso à Série C. O Atlético Cearense é de Fortaleza e também conseguiu subir para a terceira divisão, após disputar a quarta por três oportunidades. Até 2018, o clube se chamava Uniclinic.

Também de Fortaleza, o Floresta correu risco de rebaixamento este ano, mas conseguiu se manter na Série C em sua primeira participação. Parou na primeira fase, na antepenúltima colocação do Grupo A, mesmo do baiano Jacuipense, que acabou não evitando a queda. Antes, o Floresta já havia jogado a Série D duas vezes. Apesar de ser da capital, o time mandou suas partidas em Horizonte, a 46 km, porque a CBF restringiu o uso do estádio Castelão à dupla Ceará e Fortaleza. O mesmo aconteceu com o Atlético Cearense.

Vindo do interior de São Paulo, o Mirassol também brigou para não cair neste ano, em sua terceira participação. Antepenúltimo colocado do Grupo B, garantiu presença na terceira divisão apesar da má campanha apresentada. Também disputou a Série D em cinco oportunidades.

Um dos três representantes do Rio Grande do Sul - estado que terá o maior número de times ao lado do Ceará -, o São José vai jogar a Série C pela oitava vez. Do mesmo estado, o Ypiranga de Erechim chegou até a segunda fase da Série C deste ano e em 2022 vai também para a oitava participação. O terceiro gaúcho é o Brasil de Pelotas, rebaixado.

Dos 20 clubes que disputarão a Série C no próximo ano, quase metade (45%) é da região Nordeste. Além do Vitória, estão ABC, Altos, Atlético Cearense, Botafogo-PB, Campinense, Confiança, Ferroviário e Floresta. Do Norte vêm o Manaus e a tradicional dupla paraense Paysandu e Remo.

O Aparecidense é o único representante da região Centro-Oeste do país. No eixo Sul-Sudeste tem sete clubes. Três sudestinos: Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Volta Redonda; e quatro sulistas, com o catarinense Figueirense na companhia dos três gaúchos já citados.

A Série C 2022 será disputada em 26 datas, com início no dia 10 de abril e final em 1º de outubro.

Confira os 20 clubes que vão disputar a Série C 2022 e sua procedência:

ABC - Natal (RN)

Altos - Altos (PI)

Aparecidense - Aparecida de Goiânia (GO)

Atlético Cearense - Fortaleza (CE)

Botafogo-SP - Ribeirão Preto (SP)

Botafogo-PB - João Pessoa (PB)

Brasil de Pelotas - Pelotas (RS)

Campinense - Campina Grande (PB)

Confiança - Aracaju (SE)

Ferroviário - Fortaleza (CE)

Figueirense - Florianópolis (SC)

Floresta - Fortaleza (CE)

Manaus - Manaus (AM)

Mirassol - Mirassol (SP)

Paysandu - Belém (PA)

Remo - Belém (PA)

São José - Porto Alegre (RS)

Vitória - Salvador (BA)

Volta Redonda - Volta Redonda (RJ)

Ypiranga-RS - Erechim (RS)