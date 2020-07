Conheça os aplicativos famosos que oferecem simulados para o Enem

A internet está sendo uma aliada para aqueles estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas estão com aulas suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus. Diversas ferramentas auxiliam na continuidade dos estudos enquanto não ocorre o retorno às salas de aula. Nesse cenário, os aplicativos estão servindo como um reforço. Dentre estes, destacam-se os simulados para o Enem.

Para orientar quem está se preparando para o Enem, o Educa Mais Brasil separou cinco aplicativos que fornecem questões semelhantes ou que já foram apresentadas no Enem, incluindo dicas para fazer uma boa prova. Confira a lista abaixo:

1. Simulado Já ENEM: esse aplicativo permite que o estudante treine com questões que caíram nos exames anteriores. Nele, você cria seu próprio simulado, resolve questões e acompanha o seu desempenho dia após dia.

Baixe no Google Play

2. Enem simulado gabaritando: nesse aplicativo o usuário encontra vários simulados. Tem provas rápidas com questões objetivas para estudar nas horas vagas, e simulado personalizado em que é possível escolher quais questões, disciplinas e assuntos de provas anteriores do Enem você quer responder. Na personalização é possível escolher tempo de prova, quantidade de questões e a presença ou não de dicas.

Baixe no Google Play

Baixe no App Store

3. Novo aplicativo do Enem: esse é um dos aplicativos que contam com questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame. Com esse aplicativo é possível saber quais questões o estudante acertou ou errou, além de se familiarizar com a estrutura da avaliação.

Baixe no Google Play

Baixe no App Store

Fonte: Agência Educa Mais Brasil