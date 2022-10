Conheça os deputados federais que ultrapassaram a marca de 1 milhão de votos

Dos 513 parlamentares eleitos nas eleições deste domingo (2), só dois ultrapassaram a marca de 1 milhão de votos em todo o país.

Nikolas Ferreira (PL-MG), de 26 anos, foi o deputado federal mais votado do país, recebendo 1.491.801. O político bolsonarista conseguiu adquirir os votos através de uma campanha forte nas redes sociais. Com mais de 3 milhões de seguidores, Nikolas ganhou fama após gravar um vídeo mostrando que estava sendo impedido de visitar o Cristo Redentor por não apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19.

Outro caso de repercussão envolvendo o nome do deputado eleito foi uma gravação que Nikolas fez envolvendo uma menina de 14 anos dentro do banheiro feminino em um colégio particular. Ele criticou a escola por ter autorizado uma aluna trans a utilizar o banheiro. Com o compartilhamento nas redes sociais e viralizando, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) instaurou um inquérito para apurar o caso.

Com o resultado expressivo de ontem, Nikolas se tornou também o deputado mais votado da história de Minas Gerais. Atualmente, ele é vereador de Belo Horizonte - foi eleito em 2020, quando fazia parte do PRTB.

Guilherme Boulos

No espectro ideológico contrário a Nikolas, o deputado federal Guilherme Boulos conseguiu 1.001.450 eleitores em São Paulo. Boulos foi membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST) e ficou conhecido nacionalmente após ser candidato à presidência em 2018. Ele também concorreu à prefeitura de São Paulo em 2020, perdendo no segundo turno para Bruno Covas.

Na campanha, Boulos buscou novamente suavizar a imagem de "radical" que vinha por conta do seu envolvimento com movimentos sociais. Ele faz sucesso nas redes sociais e viu isso ser revertido em votos nas urnas.

Esse é o primeiro cargo eletivo que Boulos conquista.