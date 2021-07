Conjunto habitacional com 21 imóveis é entregue no Costa Azul

Os moradores do Costa Azul, em Salvador, que estavam aguardando a entrega da etapa final do conjunto habitacional Paraíso Azul I receberam os imóveis nesta quarta-feira (21). Foram entregues 21 unidades habitacionais e uma nova praça para a comunidade. Eles estão retirando as chaves de forma agendada, em dias e horários alternados para evitar aglomerações.

O governador Rui Costa visitou o local e conversou com moradores contemplados. Ele também ouviu pessoas que vivem na região, mas que ficaram de fora do programa e estavam solicitando por uma vaga.

“É entregando habitação e o povo, evidente, pedindo mais. Nós estamos disputando uma desapropriação que está na Justiça, nessa mesma área, onde caberá mais um módulo com dez [habitações]. É um terreno ao lado que também é do estado e que estamos buscando desocupar para construir mais 60 unidades. Então, nós teríamos aqui mais 70 unidades”, contou.

Essa é a segunda e última etapa complementar do projeto de urbanização integrada nas localidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz. No total, 718 famílias foram contempladas e o investimento foi de R$ 24 milhões, e que incluíram também melhorias em infraestrutura, como redes de água e esgoto, drenagem, paisagismo e reforma de praças.

A localidade de Recanto Feliz também recebeu uma praça nova, construída com recurso na ordem de R$ 1 milhão. As obras foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Praça também foi inaugurada (Foto: Fernando Vivas/ GOVBA)

Etapas

Nos últimos dois anos o governo entrou 213 novas moradias na região, sendo 124 imóveis em 2020, no Recanto Feliz e no Paraíso Azul II A; 68 apartamentos, em abril deste ano, no Paraíso Azul II B e, finalizando agora, com mais 21 novas unidades no Paraíso Azul I. Outras 505 moradias foram inauguradas em anos anteriores, beneficiando 718 famílias no bairro do Costa Azul.

Foi necessário demolir algumas estruturas para a construção dos conjuntos, houve a regularização fundiária e melhorias em imóveis vizinhos. Cada apartamento conta com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço.