Consciência Negra: Dão celebra com gravação de DVD na Sala do Coro

Celebrando o mês da Consciência Negra, o cantor e compositor Dão Black apresenta o baile Noite Preta na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) e por lá grava o seu primeiro DVD, contando um pouco da sua trajetória a partir da produção dos seus três discos. O show acontece no próximo dia 9 de novembro, às 20h. Ingressos custam R$ 40 | R$ 20.

Conhecido pela versatilidade e por suas referências da black music, Dão propõe revolucionar mais uma vez sua estética sonora, experimentando a célula rítmica do samba com fusões de batidas eletrônicas que conferem um ritmo muito mais dançante e contemporâneo. O resultado é um passeio pelo samba de roda e o samba funk, samba rock e samba canção, samba soul e partido alto, e até o samba reggae com pitadas de rock'n'roll.

No caminho da música desde meados dos anos 2000, Dão é um dos artistas mais importantes da música preta da Bahia, e se manteve ativo ao longo do tempo, fazendo dezenas de shows dentro e fora do estado.

A gravação do DVD celebra não só o mês da Consciência Negra, mas os hits marcantes da sua história, como Não Vá Dizer Que Vai Ficar de Fora Desse Samba, Tô na Sua e Nobre Balanço, além das mais recentes Menina do Cabelo Black e Olha o Samba Sinhá e Pra Qualquer Lugar.

As cantoras Marcela Bellas, Denise Correia e Udi Santos são as convidadas especiais do baile, que apresenta a formação completa da banda que caracteriza os grandes shows de Dão ao longo de sua carreira. Além de Jackson Almeida na guitarra, Paulo Bass no contrabaixo, Waguinho na bateria e Ariel na percussão, o trio de metais engrandece o palco com João Teoria no trompete, Matias Traut no trombone e Kiko Souza no sax barítono. Nos vocais, Karine Rosseli e Nilce completam o time.