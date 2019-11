Consciência Negra: programação em Salvador tem música, palestras e oficinas

Capital brasileira com a maior população negra do país, Salvador celebra o Dia da Consciência Negra, nessa quarta-feira (20), com diversos eventos que buscam valorizar a cultura afro e conscientizar acerca de sua importância. Confira alguns dos eventos comemorativos do 20 de novembro:

A Secretaria da Cultura do Estado (Secult), através do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), promoverá três shows nos principais largos do Pelourinho. As apresentações fazem parte do projeto “Consciência, Viva!” que visa celebrar a música e cultura de matrizes africanas. O Largo Tereza Batista será palco para o Bloco Afro Òkánbi, que lançará o tema do Carnaval 2020, às 20h, com entrada gratuita. O Quincas Berro d’Água terá a presença de Aloísio Menezes, Negros de Fé, Gal do Beco e Thiago Carvalho, a partir das 16h, também com entrada franca. Já o Largo Pedro Archanjo contará com show de Narcizinho e os Afro, 20h, com ingressos a R$ 5.

