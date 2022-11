Conselho do Bahia é convocado para emitir parecer sobre proposta do Grupo City

O Conselho Deliberativo do Bahia vai se reunir na próxima segunda-feira (21) com o objetivo de discutir a proposta de venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Grupo City. O edital de convocação foi divulgado através de nota oficial nesta terça-feira (15).

A primeira convocação acontecerá às 18h30 e a segunda às 19h. A reunião acontecerá em formato híbrido. Quem optar por participar de forma presencial deverá comparecer à Fonte Nova. Os conselheiros vão emitir o parecer sobre a proposta do fundo árabe.

"Discussões e deliberação sobre os Pareceres das Comissões Jurídica e Provisória da SAF e emissão do Parecer do Conselho Deliberativo acerca da Proposta do Investidor nos termos da Resolução CD nº 02/2022", está na pauta informada no comunicado.

Após este parecer, a proposta do Grupo City vai passar por votação dos sócios, agendada para o dia 3 de dezembro.