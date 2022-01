Conselho do Bahia vai montar comissão para estudo da SAF

O Conselho Deliberativo do Bahia vai voltar a se reunir no próximo dia 27 de janeiro. Entre as pautas da reunião está a formação de uma comissão provisória para estudar os modelos de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O tema surgiu no Bahia no final do ano passado, depois que o presidente da XP, empresa que fez a captação de investidores para Cruzeiro e Botafogo, revelou ter se reunido com o presidente Guilherme Bellintani.

Na época, Bellintani não quis se alongar no assunto e disse apenas que foi convidado para entender o processo de transformação dos clubes de associação para sociedade anônima.

No entanto, alguns conselheiros solicitaram que um grupo de estudo fosse criado para avaliar todo o cenário de clube empresa no futebol brasileiro e possíveis temas que pudessem respingar no tricolor.

Além da formação da comissão provisória, outros assuntos estão em pauta na reunião do Conselho Deliberativo do Bahia:

1 – Aprovação da ata de reunião do dia 27/12/2021;

2 – Substituição de integrante da Comissão de Administração e Finanças;

3 – Formação de comissão provisória para estudo, avaliação e apresentação dos modelos de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) (art. 23, parágrafo 6º, do Estatuto);

4 – Apresentação de relatório dos trabalhos do terceiro quadrimestre das comissões permanentes e comissão Provisória;

5 – O que ocorrer.