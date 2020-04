Conselho do Carnaval propõe nome de Moraes Moreira como tema da folia em 2021

Moraes Moreira pode ser homenageado no próximo Carnaval (foto/foto Rogério Von Kruger)

O presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Jairo da Mata, junto com a mesa diretora, vai propor à assembleia da entidade que o Carnaval de 2021 tenha com tema o cantor e compositor Moraes Moreira. A revelação foi feita durante conversa com a coluna. Jairo acredita que o tema será aprovado por unanimidade, já que a importância do artista na folia baiana é muito grande. Moraes morreu na semana passada, no Rio, vítima de um infarto no miocárdio, deixando uma obra da maior qualidade, tanto na carreira solo quanto nos trabalhos desenvolvidos com o grupo Novos Baianos e com o trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar.

Forró do Lago é Cancelado

A pandemia do coronavírus continua fazendo estrago na cena musical. Agora é o tradicional Forró do Lago, que também foi cancelado. A produção está organizando a parte burocrática, no que diz respeito ao reembolso de quem já comprou o ingresso, para comunicar oficialmente o cancelamento. O Forró do Lago iria acontecer em Santo Antônio de Jesus, no dia 20 de junho, na área externa do Villa Music. Além dos anfitriões Bell Marques e Rafa e Pipo Marques, estavam confirmados Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Calcinha Preta e Márcia Fellipe. Em tempo: trata-se de um dos eventos mais esperados do período junino.

O cantor Tomate agora é Tom Kray (foto/divulgação)

Tomate também estará nos 15 anos do Folianópolis

Depois de ter anunciado Durval Lelys como a primeira atração, a produção do Folianópolis divulgou o segundo nome da programação: o cantor Tomate ou Tom Kray, como ele agora também é chamado. Para quem não sabe, o cantor tem um grande público em Santa Catarina, onde sempre se apresenta. O evento, que vai comemorar 15 anos, terá como tema a Bahia e será realizado nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro, na Passarela Nego Quirido. Novas atrações serão divulgadas brevemente. Mas, além da parte musical, pode ser que pinte outra homenagem à Bahia. Tudo, por enquanto, é só especulação.





TUM-TUM-TUM*

1. Sofrência em dobro. É o que prometem Tayrone e Kart Love. Juntos, eles realizam hoje a live batizada de Arrocha em Casa, a partir das 20h, no Youtube.com/SuaMusica. Em tom bem humorado, a Kart Love mandou avisar: “Vocês pediram e tá ai. Preparem o fígado!”. Eu acrescentaria e os lenços também. Alô porteiro!.

2. Os fãs da Banda Eva estavam reclamando. Por isso, o vocalista Felipe Pezzoni manda avisar que na próxima quinta-feira, dia 30, acontecerá a live Beleza Rara, a partir das 17h, no canal do Youtube da banda. Pela quantidade de sucessos que a Eva implacou ao longo de todos esses anos, pode esperar muita animação.

3. Ostentando Amor foi o título escolhido pelo cantor e compositor sertanejo baiano Danniel Vieira para seu novo EP, que acaba de ser lançado e já está disponível em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple Music e Google Music, entre outros













Roberto Carlos lança Projeto Emoções





Depois de comemorar seus 79 anos com uma live especial no último domingo (que atraiu mais de um milhão de pessoas) o rei Roberto Carlos anunciou a realização da edição 2021 do seu projeto Emoções, no navio MSC Preziosa, programado para acontecer de 6 a 10 de fevereiro, saindo do Rio de Janeiro.