Conselho do Vitória reprova contas de 2021 de Paulo Carneiro

Ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro teve as contas referentes ao exercício de 2021 reprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube. Destituído do cargo em maio deste ano sob alegação de indícios de gestão temerária, o ex-dirigente já havia tido as contas de 2020 reprovadas. Em 2019, a aprovação foi feita com ressalvas.

O relatório apresentado pelo Conselho Fiscal na reunião ocorrida na noite de quarta-feira (19) tem 118 páginas. Presidente do órgão rubro-negro, Jailson Reis exemplificou fatores que levaram à reprovação.

"Paulo Carneiro teve questões de não recolhimento de impostos, desprezo no cumprimento estatutário, falta de pagamentos diversos, contratos danosos ao clube, apropriação indébita, entre outras", afirmou. "Cabe ao Conselho Deliberativo decidir em conjunto com o Conselho de Ética se vai tomar providência judiciais ou não", completou.

Em 2021, o Vitória foi gerido por três presidentes. Paulo Carneiro era o dirigente antes de ser afastado no início de setembro. Vice-presidente, Luiz Henrique assumiu o posto até pedir licença do cargo, em outubro. Presidente do Conselho Deliberativo na época, Fábio Mota o substituiu de forma interina para completar o mandato que acaba em dezembro e, no mês passado, foi eleito para comandar o Leão no próximo triênio.

As contas do exercício 2021 referentes à gestão de Luiz Henrique Vianna e Fábio Mota foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo com ressalvas. "Luiz Henrique e Fábio Mota pegaram o clube já em uma condição difícil, entretanto, pela falta de recolhimento de impostos/tributos e por não efetuarem alguns pagamentos, tendo como atenuante a gestão anterior aos mesmos de Paulo Carneiro que foi danosa ao clube", explicou Jailson Reis.