Conselho Regional de Farmácia tem concurso com 73 vagas; salários chegam a R$ 5.218,59

O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF-BA) está com inscrições abertas, até o dia 23 de setembro, para concurso público com 73 vagas, sendo 14 efetivas e 59 cadastro reserva. Há oportunidades para cargos de nível médio (assistente técnico administrativo) e de nível superior (analista de documentação, farmacêutico fiscal e jornalista). Os salários variam de R$ 1.775,62 a R$ 5.218,59, acrescidos dos seguintes benefícios: vale-refeição no valor de R$ 871,20 (referente a carga horária de 40 horas semanais) e R$ 435,60 (30 horas semanais), plano de saúde, plano de cargos e salários e vale-transporte. Os candidatos aprovados serão lotadas nas cidades de Barreiras, Irecê, Itabuna, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Salvador. As inscrições, com taxas de R$ 50 (médio) e R$ 60 (superior), deverão ser feitas no site http://www.quadrix.org.br.

Provas

A avaliação dos candidatos compreenderá prova objetiva com 120 itens de conhecimentos básicos, complementares e específicos . Para os concorrentes aos cargos de nível superior haverá também avaliação de títulos. As provas serão aplicadas no dia 27 de outubro, no turno da tarde, e terá duração de 3h30.

Pirelli seleciona estagiários para unidade de Feira

A Pirelli acaba de abrir inscrições para o seu programa de estágio 2020. São 70 vagas para as diversas unidades da empresa no país, incluindo a fábrica de Feira de Santana. Os aprovados terão bolsa-auxílio entre R$ 913,92 e R$ 1.625,40 e benefícios como vale refeição, auxílio transporte, seguro de vida, Gympass, cesta de natal e assistência médica. Inscrições no site pelo site https://eureca.me/#!/op/estagio-pirelli-2020-1.