Consórcio vence licitação para gerir Polo de Economia Criativa de Salvador por 22 anos

Foto: Divulgação/Secom Salvador

O Consórcio Doca 1, formado pelas empresas LightHouse, Agogô, Califórnia Filmes, MS Decorações e Esc Participações, venceu a licitação para a exploração do Polo de Economia Criativa de Salvador, também chamado de Doca 1. A vigência do contrato de concessão é de 22 anos com outorga fixa de R$ 165 mil em parcela única. O resultado da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (8).

O consórcio, que ganhou o direito de explorar o espaço, será responsável por fomentar a economia criativa em Salvador. O Doca 1 será operado, gerido e mantido pelo vencedor, que deverá também promover serviços de coworking, capacitação, cursos, consultoria e oficinas. Sobretudo, deverá investir na base da pirâmide do setor em Salvador, disponibilizando cursos gratuitos e espaços para artistas com potencial de se desenvolverem, promovendo desde a gravação de um clipe ou uma consultoria direta. As informações são da Secom Salvador.

Como contrapartida da Prefeitura, o consórcio irá recepcionar no Doca 1 programas município como o Casa Salvador, ambiente que estimula a produção de conteúdos com foco em música, entretenimento, humor e estilo de vida, e o Salvador Filmes, iniciativa que visa a implantação de uma agência de fomento e uma film commission para trabalhar estímulo e articulação na produção de filmes.

Para o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara, a economia criativa tem se consolidado como um grande vetor de crescimento e Salvador precisa de um espaço como esse para fomentar as iniciativas da área. “A capital baiana tem a criatividade na sua essência e precisa impulsionar os talentos e poder absorver todos esses profissionais. Nosso objetivo é que o polo seja referência para alavancar a indústria criativa de todo o Brasil e gerar renda e mão de obra qualificada”, afirmou.



Estrutura

O espaço, que está sendo construído no Terminal Marítimo, no bairro do Comércio, funcionará como uma plataforma de negócios para fomentar o desenvolvimento das empresas e a produção e distribuição de bens e serviços que usam o capital intelectual, a criatividade e cultura como insumos primários.

As obras estão em ritmo acelerado. A fundação já foi finalizada e agora está sendo realizada a montagem da estrutura metálica, que funciona como o pilar de sustentação da obra. A previsão é que todas as fases relacionadas à construção sejam concluídas dentro do período de sete meses. A expectativa é que o equipamento possa ser entregue até maio de 2021.