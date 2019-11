Consuelo e Alessandra Blocker são homenageadas com evento no Yacht Clube da Bahia

As irmãs Consuelo e Alessandra Blocker, filhas de Costanza Pascolato, foram homenageadas pelas suas seguidoras nas redes sociais com um evento especial – e lotado -, nessa sexta-feira (29), no restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia, em Salvador.

Por lá, com coquetel e bate papo, Consuelo e Alessandra aproveitaram a ocasião para uma sessão de autógrafos do livro “ O Fio da Trama”, que as duas acabaram de lançar com enorme sucesso por todo o país.

A publicação é um resgate das memórias das mulheres da família, reconhecidas no universo da moda. Confere algumas fotos de quem prestigiou o evento!

Consuelo e Alessandra Blocker Consuelo Blocker Consuelo Blocker e Roberto Leone Consuelo Blocker, Eliane Kruschewsky e Alessandra Blocker Leila Ramalho e Carolina Isabella Maria Célia Falcão, Marilu Tiuba, Maria Falcão e Tessa Mattos Fátima Regina Araújo, Maria Eugênia Lemos e Indira Araújo Movimentação Sessão de autógrafos com Consuelo e Alessandra Blocker Livro O Fio da Trama