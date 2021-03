Consulado Geral dos EUA lança edital para financiamento de projetos da Bahia

Organizações do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo podem se candidatar para receber financiamento do governo dos Estados Unidos para implementação de projetos que atuem nas seguintes áreas: promoção do entendimento e debate da política externa dos EUA; fortalecimento de valores democráticos, como direitos humanos, igualdade racial e de gênero, liberdade de imprensa e outros; inclusão social a partir da inovação e do empreendedorismo; e formação de jovens para carreiras em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

O Edital Anual de Projetos, que delineia as prioridades e temas dos projetos para o ano de 2021 e detalha os procedimentos para a apresentação de propostas de financiamento, pode ser acessado no site da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil neste link.

As organizações e indivíduos interessados deverão submeter suas propostas online para o email GrantsRio@state.gov, respeitando um dos seguintes cronogramas:

Prazo 1: 26 de março de 2021, às 23h59. Propostas recebidas até esta data serão analisadas em abril de 2021. Os candidatos selecionados serão informados em maio de 2021.

26 de março de 2021, às 23h59. Propostas recebidas até esta data serão analisadas em abril de 2021. Os candidatos selecionados serão informados em maio de 2021. Prazo 2: 14 de maio de 2021, às 23h59. Propostas recebidas até esta data serão analisadas em junho de 2021. Os candidatos selecionados serão informados no mesmo mês.

Em 2020, organizações contempladas puderam colocar em prática seus projetos, a exemplo do Instituto das Pretas, de Vitoria (ES), com o projeto Afetiva, voltado para fornecer educação financeira e de negócios para mulheres empreendedoras, prioritariamente negras, LGBTQI, mães solteiras ou acima de 35 anos; e o Instituto Rogério Steinberg, do Rio, com uma iniciativa que visa promover experiências e conhecimento em STEM para 40 jovens de 12 a 14 anos de famílias de baixa renda, com capacidade acadêmica acima da média.

Webinar

Interessados em submeter projetos desses estados estão convidados a participar de um webinar gratuito pelo Zoom para entender e tirar dúvidas sobre como participar.

Quando: 5 de março, às 14h.

Inscrições: Acesse o link e preencha os campos necessários.