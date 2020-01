Consumidor vai pagar pelo aumento dos casos de roubo de carne na Bahia

O número de roubo de cargas de carnes e de gado vivo, bem como a frigoríficos e fazendas aumentou ferozmente na Bahia nos últimos meses do ano passado, período em que o preço da carne teve alta expressiva no mercado nacional, pressionando, inclusive, a alta da inflação anual. E o ferozmente aqui não diz respeito apenas ao percentual de crescimento deste tipo de ação, mas também à violência empregada nos roubos, conforme mostram imagens feitas ou pelos bandidos durante o crime ou pelos fazendeiros para mostrar os prejuízos que sofreram. No momento não há um número oficial, mas os relatos de perdas causadas pelas quadrilhas são cada vez mais frequentes, tanto na Faeb - Federação da Agricultura do Estado da Bahia, quanto no Sincar – Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados da Bahia. E o pior é que a violência passa a ser um outro fator para o encarecimento da carne, já que o custo com a contratação de segurança patrimonial e escoltas privadas deve ser repassado parcial ou integralmente ao consumidor final segundo os produtores e empresários ouvidos pela coluna.

Registro difícil

A entidade sindical planeja reunir informações para cobrar mais atenção da Secretaria da Segurança Pública segundo fonte que pediu para não ser identificada. Ela, no entanto, reconhece que o combate a essas quadrilhas é difícil, mas que “alguma coisa pode ser feita”. Ela também admite que há uma dificuldade em levantar casos já ocorridos. Primeiro porque a polícia registra os casos apenas como roubo de cargas, sem especificar o tipo que foi roubado, segundo porque muitos produtores não têm interesse em divulgar para não chamar a atenção para as deficiências na segurança da produção ou para não afetar a relação com as seguradoras. O último motivo tem a ver com a própria concentração do mercado. “Entre 30 e 40% de toda a proteína animal que circula na Bahia é da JBS. Eles fazem o B.O. na polícia, pegam o valor do seguro e está tudo bem. O mesmo não se pode dizer dos pequenos produtores”, diz. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio da assessoria de comunicação, que não tem registro de casos envolvendo roubo de cargas de carne. Confrontado com a questão levantada por membro de sua equipe, o presidente do Sincar, Júlio César Farias, reconheceu que passou a ouvir maior número de histórias de produtores assaltados, mas que os casos envolveriam gado vivo. “O Sincar cuida dos frigoríficos. E as carnes que chegam aos frigoríficos são legalizadas, não são roubadas. O problema é que na Bahia ainda há muitos abates clandestinos. Os bois roubados nas fazendas vão parar nesses locais”, disse.

Motivadas pelo aumento do produto, quadrilhas roubam tanto a carne processada transportada em caminhões, quanto gado vivo nas fazendas (foto: arquivo CORREIO)





Onde mora o perigo

Segundo a mesma fonte do Sincar, no caso das cargas de carne processada e de gado vivo, os roubos acontecem majoritariamente na BR-116, entre Vitória da Conquista e Feira de Santana. Já as invasões a fazendas são mais frequentes na região de Catu, Recôncavo, Sudoeste e Extremo Sul, de acordo com o presidente da Faeb, Humberto Miranda. “As quadrilhas entram nas fazendas, armadas, matam os animais, deixam lá o couro e o fato e levam a carne”, relata Miranda. “Já levamos os casos às autoridades, fomos bem atendidos e sabemos que o combate é difícil por causa do tamanho do estado, onde estão 700 mil propriedades”, completa. Imagens deste tipo de crime circulam entre os produtores nas redes sociais e no WhatsApp, evidenciando a violência e a especialização dos criminosos. “Esse tipo de crime sempre ocorreu, mas aumentou muito com a subida do preço da carne, que é mais um estímulo”, constata o presidente da Faeb. A fonte do sindicato diz, ainda, que a carga mais visada é a de charque, uma carne que não precisa ser resfriada e é de fácil transação entre receptores de produtos roubados. “Um caminhão com uma tonelada de charque vira alvo preferencial porque em um único assalto a quadrilha levanta quase R$ 700 mil”, garante.

Relato de produtor

NEGÓCIOS ouviu um empresário do setor. Ele é dono de uma fazenda de 12 mil hectares e 5 mil cabeças em Santa Rita de Cássia e também de um frigorífico em Barreiras. Receoso, ele pede que nomes de pessoas, fazendas e frigoríficos não sejam citados. “Graças a Deus, com minha fazenda ou com meu frigorífico não aconteceu nada. Porém, duas propriedades vizinhas foram alvo de bandidos”, conta. “Um outro frigorífico de Barreiras também foi assaltado, por um grupo armado”, completa. A sorte dele fica por aí. “Tive dois caminhões roubados. Em Salvador. Um na rua. Renderam o motorista e lavram a carga. Outro já estava dentro de um frigorífico. Os dois caminhões eram pequenos. Acho que os bandidos preferem caminhões pequenos aos grandes. Tive prejuízo de R$ 95 mil e R$ 60 mil. A polícia achou a quadrilha de um dos roubos, mas não recuperou a carga, que foi completamente perdida. A do outro assalto não se sabe de nada”. O empresário diz que o custo do seguro para carnes é alto, pois cobre tanto o roubo quanto perdas causadas por outros motivos (atrasos, questões sanitárias, etc.), mas que pelas contas que anda fazendo já está valendo a pena. Se o contrato for mesmo firmado, ele garante que o custo a mais com a segurança terá de ser repassado.

Marca lança embalagem temática inspirada em evento baiano (foto: Divulgação)





Carnaval na lata

A Itaipava vai patrocinar pelo segundo ano o evento Carnavalito, na Arena que leva o nome da marca, também conhecida como Fonte Nova (nos dias 22 e 24 de fevereiro). O patrocínio será ressaltado nas embalagens de uma edição especial da bebida dedicada à folia baiana. Os rótulos das latinhas de 269 ml (periguetes) terão acabamento de verniz fosco, cores fortes, com predominância de vermelho, e as frases "Itaipava apresenta: Carnavalito. O seu esquenta no Carnaval de Salvador 2020" e “Itaipava 100% Verão”. As novas embalagens já estão disponíveis nos pontos de venda. No total, serão produzidas 1,2 milhão de latas que serão comercializadas em Salvador e Camaçari. Além do Carnavalito, a Itaipava participa de diversas iniciativas e espaços no Carnaval deste ano, desde a parceria com ensaios de verão até ações dentro do circuito da folia, com o patrocínio de blocos, shows e camarotes.



Estratégia de verão

Localizado em um bairro fora dos tradicionais eventos do verão de Salvador, o Shopping Bela Vista montou uma estratégia para atrair um maior número de visitantes entre janeiro e fevereiro. A ideia é oferecer novas experiências para seu público. O Bela Vista Verão vai acontecer entre 30/1 e 16/2, no Deckpark (área externa) e inclui diversas atividades interativas, atrações infantis, shows, brincadeiras, foodtrucks, além do Bailinho do Bela, tradicional carnaval infantil, que vai acontecer às 17h dos dias 15/02 e 16/02, nos Pisos L1 e L2 do empreendimento. O esporte também vai marcar presença no evento, com o Circuito Bela Vista de Futevôlei, no período de 31/01 a 02/02, no Deckpark. O centro de compras também vai patrocinar o Campeonato Brasileiro de futevôlei, de 07/02 a 09/02, das 8h às 17h, no Jardim de Alah.



Uniformes no estilo

A Gol Linhas Aéreas completa 19 anos neste janeiro e marca a data com roupa nova. O estilista Alexandre Herchcovitch assina os novos uniformes da tripulação e do pessoal de terra da companhia. As novas roupas foram feitas para traduzir aos funcionários e clientes o novo lema adotado pela empresa: “Ser a primeira para todos”. O processo de criação dos uniformes foi desenvolvido em colaboração direta com 150 funcionário e durou dois anos, de novembro de 2017 a novembro de 2019. Neste período, o estilista ouviu as necessidades de tripulantes, dos times de aeroportos e funcionários que atuam em manutenção, cargas e lojas. Ele visitou, ainda, oito bases nacionais e estrangeiras para conhecer in loco suas peculiaridades, inclusive na pista de pousos e decolagens - desde Campo Grande (MS), que tem verões e invernos acentuados, a Quito, no Equador, com seu clima de altitude. A Bahia entrou na rota da Gol ainda em seu primeiro ano de fundação, com uma base em Salvador. No ano passado, a companhia inaugurou uma nova base no aeroporto de Vitória da Conquista. Entre as duas inaugurações, a Gol cresceu. Ela opera em cinco terminais baianos (Barreiras, Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador); e somou - no Nordeste - cerca de 1,01 milhão de voos e mais de 124 milhões passageiros. E transportou mais de 489 milhões de clientes em todo Brasil

Uniformes da companhia foram criados pelo estilista Alexandre Herchcovitch (foto: Divulgação)







FIQUE POR DENTRO

Eficiência energética - Em busca de aperfeiçoar os sistemas e os processos energéticos, o Complexo Acrílico da Basf, em Camaçari, recebeu a recomendação para a certificação internacional ISO 50001. Este reconhecimento atesta que a empresa possui políticas para uso consciente de energia e estabelece sistemas e processos de eficiência energética no uso e no consumo. Esta é a terceira unidade produtiva da companhia no Brasil a receber a ISO 50001. A planta de Guaratinguetá (SP) é certificada anualmente desde 2017, o que tornou a Basf a primeira grande indústria química do Brasil a ter este reconhecimento. Em agosto de 2019, o Complexo Industrial de Tintas e Vernizes de São Bernardo do Campo (SP) também recebeu a certificação. Uma maior eficiência energética é perseguida com maior rigor pela Basf há quatro anos, quando desenvolveu o projeto Triplo E: Excelência em Eficiência Energética como patê de sua estratégia de sustentabilidade. Dentro dessa estratégia a obtenção da ISO 50001 é uma meta ser alcançada por todas as unidades da empresa.

Prêmio - A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC) e a multinacional brasileira de cosméticos Natura lançam a terceira edição do Prêmio Capes/Natura Campus de Excelência em Pesquisa. O prazo para as inscrições se encerra em 28 de fevereiro. O edital pode ser consultado no endereço pcn.capes.gov.br. Os vencedores serão anunciados em junho de 2020 pelo Diário Oficial da União. O prêmio busca estimular a produção de pesquisa científica focada em sustentabilidade e biodiversidade, temas estratégicos para o desenvolvimento econômico do país. Os artigos submetidos devem tratar de assuntos relacionados a "Ciências moleculares e bioinformática com aplicações em tecnologias cosméticas" e "Amazônia: a ciência de dados contribuindo para conservação socioambiental e uso sustentável dos recursos naturais”. O mecanismo de seleção e reconhecimento consiste na avaliação, pela Capes, de artigos publicados em veículos de alto impacto científico.

Ticket - Desde ontem, os usuários do Uber Eats em Salvador e outras seis capitais brasileiras podem pagar a conta dos pedidos feitos aos restaurantes credenciados à plataforma com Ticket Restaurante. A estratégia foi adotada para ampliar a presença digital da marca. “Com a novidade, os trabalhadores ganham mais uma opção para escolher a forma mais conveniente de realizar suas refeições, os estabelecimentos comerciais ganham uma ferramenta para estreitar seu relacionamento com o público e as empresas têm a certeza de oferecer um benefício que agrega valor à vida de seus funcionários”, afirma Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.