Consumidores querem mais marcas impulsionado ações de combate à Covid-19

Se antes a dúvida era sobre a realização ou não do Carnaval em 2022, os brasileiros começaram este ano com a certeza de que ainda não é o momento para promover a folia. Com a nova explosão nos números de casos de Covid-19, sobretudo com a chegada da variante ômicron, os cuidados com a higiene pessoal foram intensificados. No atual contexto pandêmico, os olhos se voltaram não apenas para o cuidado individual, mas sobretudo para o coletivo.

É isso o que aponta uma pesquisa divulgada pela empresa Ecglobal, realizada por meio de sua plataforma de rede social de consumidores ecglobal.com. Dos 1.002 entrevistados entre os dias 18 e 29 de janeiro deste ano, 74% disseram ter percebido um aumento na quantidade de pessoas próximas com Covid-19, na comparação entre janeiro de 2022 e dezembro de 2021.

Diante desse cenário, 54% dos entrevistados revelaram que passaram a retomar os cuidados que haviam sido relaxados, acreditando que a pandemia estava próxima de acabar. E do cuidado individual e medo que a situação continue se agravando, a população também passou a observar quais marcas estão se posicionando para ajudar no enfrentamento à Covid-19.

Dos entrevistados pela Ecglobal, 88% revelaram que esperam que as empresas se posicionem sobre o tema. Eles ainda indicaram algumas das medidas a serem adotadas: quase 70% acreditam que é preciso apoiar colaboradores da empresa com orientações sobre protocolos de segurança, além de dar suporte médico e emocional; 57% acreditam que é preciso orientar sobre a forma correta de seguir os protocolos, bem como exigir a apresentação do cartão de vacina; e 51% apontaram sobre a necessidade de manter programas sociais de apoio aos impactos provocados pela pandemia.



Empresas que apoiam eventos com aglomerações são desaprovadas

O levantamento feito pela Ecglobal revelou ainda a análise dos consumidores no quesito realização de eventos. Dos entrevistados, 51% defendem que as marcas não realizem ou apoiem eventos que gerem aglomerações.

Também informaram que as marcas devem promover campanhas publicitárias apoiando as medidas de segurança (48%), além de doar insumos para a saúde pública (46%). De olho nas eleições deste ano, 27% dos consumidores também apontaram sobre a necessidade de apoiar publicamente candidatos que defendam medidas de enfrentamento à Covid-19.

Entre as marcas que estão no imaginário do consumidor por ações positivas durante a pandemia, citadas pelos entrevistados na plataforma ecglobal.com, aparece em primeiro lugar a Pfizer, empresa farmacêutica responsável por uma das principais vacinas aplicadas no Brasil. Na sequência, aparecem as marcas Itaú e SUS (Sistema Único de Saúde).