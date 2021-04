Conti comemora adaptação e pede Bahia concentrado contra o Torque

Contratado com uma das soluções para resolver os problemas defensivos do Bahia, o zagueiro Germán Conti está apenas no início do ciclo com a camisa tricolor, mas vem colhendo os frutos pelas boas atuações que teve em campo.

Ao lado de Luiz Otávio, o argentino se consolidou como titular e tem ganhado destaque pela boa bola aérea e construção do jogo. Com o zagueiro entre os titulares, o Bahia sofreu apenas três gols em cinco jogos. Números positivos para quem teve em 2020 uma das piores defesas do Brasileirão.

Apesar dos elogios, Conti divide os méritos com todo o grupo e diz que o time está mostrando comprometimento e organização para ajudar o sistema defensivo.

"Acho que esses números são bons, mas é de todo o time. Todo o time está contribuindo com a defesa, estamos muito organizados e esse é o caminho a seguir. Tanto Luiz (Otávio) quanto Lucas (Fonseca) foram dois companheiros bons para mim, têm muita qualidade. Tem uma competitividade muito boa na defesa, também com Juninho, e vamos continuar com essa competição muito intensa, trabalhando para conseguir os bons resultados", afirmou ele.

Nesta quarta-feira (21), o Bahia de Conti vai ter mais um desafio pela frente. Em Montevidéu, o tricolor estreia na Copa Sul-Americana diante do Torque City. A partida será no estádio Parque Viera, às 21h30.

De olho no triunfo para largar bem na competição, Conti destaca o jogo físico característico dos uruguaios e diz que o Bahia precisa entrar em campo ligado para evitar surpresas.

"Sabemos que os times uruguaios são fortes, gostam de ter muito contato físico. A gente vai fazer a nosso jogo, ter a bola, ser intenso, estar concentrados, levar o time adversário para o campo deles, agredir com a bola. Temos que fazer o nosso trabalho, independente do adversário. Estamos muito confiantes no time, sabemos que temos que melhorar, e estamos em busca da evolução", afirmou.

O Bahia está no grupo B da Copa Sul-Americana e, além do Torque, terá como adversários o Guabirá, da Bolívia, e o Independiente, da Argentina.