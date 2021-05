Contra a assaltos a ônibus, Bahia terá sistema de monitoramento por câmeras

O governador Rui Costa anunciou, nesta terça-feira (18), que câmeras com reconhecimento facial irão reforçar o combate a assaltos a ônibus na Bahia. O anúncio foi feito durante o Papo Correria desta terça (18).



“Será um sistema de monitoramento através de câmeras em todo o estado, inclusive nos veículos do transporte rodoviário. Estamos concluindo o processo licitatório e devemos assinar o contrato agora já no início de junho para iniciarmos a implantação. Inicialmente, 70 cidades irão receber o monitoramento de câmeras. Elas serão escolhidas levando em conta o mapa da violência, priorizando os lugares de maior incidência de violência”, explicou.



Além das câmaras, o Governo do Estado disponibilizou, desde o dia 11 de maio, o sistema Alerta Celular, que tem como objetivo dificultar a revenda de aparelhos furtados e roubados e facilitar a devolução dos itens subtraídos em ações criminosas. O sistema está disponível através do site alertacelular.ssp.ba.gov.br, onde deve ser feito o cadastro do IMEI, o número que identifica o aparelho. Nesse cadastro, o proprietário vincula o equipamento aos seus dados. O IMEI consta na nota fiscal, na embalagem original do bem e pode ser consultado discando *#06# do próprio aparelho.



'Educar para Trabalhar’



O governador também anunciou mudanças no secretariado - veja aqui - e que as inscrições para o programa ‘Educar para Trabalhar’, que deveriam ser feitas até esta quarta-feira (19), foram prorrogadas para 31 de maio. Ao todo, são 44 cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD). As aulas serão iniciadas no dia 14 de junho. São 200 mil vagas distribuídas em 11 Eixos Tecnológicos, em um total de 3.567 turmas. As inscrições podem ser feitas neste link: www3.sec.ba.gov.br/educarparatrabalhar.