Contra covid-19, A Fazenda inicia confinamento de participantes, diz colunista

Os participantes da próxima temporada de A Fazenda já estão confinados. Ao todo, 24 pessoas deram início ao confinamento neste sábado (22), mais de duas semanas antes da data prevista para o início do programa, devido à covid-19. A informação foi divulgada neste domingo (23) pela coluna Zapping, de Cristina Padiglione, do F5.

Até o dia 8 de setembro, quando o reality show começa a ser exibido, os novos peões devem ficar isolados em hotéis diferentes, totalmente separados um do outro. A ideia é garantir tempo suficiente de quarentena para um segundo teste de covid-19, para que não tenha infectados pelo coronavírus entre os participantes.

O primeiro teste para a covid-19, segundo a colunista, foi feito logo na entrada do hotel. Além disso, das 24 pessoas, quatro são nomes "reserva", caso algum dos participantes desista ou tenha sido infectado.

Uma das novidades dessa edição é que, assim como o último Big Brother Brasil (BBB), a produção do reality da Record contratou um humorista para quadros que devem discutir a opinião do público sobre o programa. Enquanto na Tv Globo o papel ficou com Rafael Portugal, na Record, será desempenhado por Carioca.

Participantes

Na sexta-feira, o colunista Fefito, do UOL, divulgou uma lista que seria dos 20 participantes. Entre os homens, estão Anderson Felício (ex- marido da ex-BBB Munik Nunes e ex-participante do Power Couple Brasil); o funkeiro Biel, que ficou famoso após ter sido acusado de assediar uma repórter durante uma entrevista; o bombeiro JP Gadelha (ex-The Circle Brasi); o rapper Krawk; Lipe Ribeiro (ex-De Férias com o Ex); e o humorista Lucas Selfie.

O elenco masculino ainda contaria com o cantor sertanejo Mariano; o modelo Orlando Milanello; o dançarino Tony Albuquerque; e o cantor Vinícius D'Black.

Já a lista das mulheres seria composta por nomes como da ex-panicat Carol Narizinho; da empresária Cristiane Maravolha (ex-Power Couple); Faby Monarca (ex-Power Couple e ex-Troca de Esposas); a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira (vencedora do concurso de 2013) e a personal trainer Jessica Brankka.

Completam o elenco, ainda, a cantora Jojo Todynho; a influenciadora digital Lary Bottino (ex-De Férias com Ex); a influenciadora digital Marina Ferrari; a funkeira MC Mirella e a maquiadora Stefani Bays (ex-De Férias com o Ex).