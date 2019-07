Contra o Londrina, Vitória inicia maratona de 4 jogos em 11 dias

Diante do Londrina, nesta terça-feira (23), às 21h30, o técnico Osmar Loss terá o conforto de poder repetir a equipe titular que venceu o Criciúma, na última sexta-feira (19), por 2x0. Foi a primeira vitória do treinador à frente do rubro-negro.

Resta saber até quando ele terá esse privilégio. Isso porque o duelo no Estádio do Café, pela 11ª rodada da Série B, será o primeiro de uma maratona do Leão de quatro partidas em apenas 11 dias.

Detalhe: dos quatro desafios da maratona, três serão longe de Salvador. Coincidentemente, em cada um dos estados da Região Sul, no outro extremo do país.

Depois do encontro com o Londrina, o Leão volta a campo no sábado (27), às 16h30, para enfrentar a Ponte Preta, em duelo marcado para o Barradão.

Três dias depois, o Vitória já tem outro compromisso, esse em Florianópolis, diante do Figueirense. Será na terça-feira (30), às 19h15. Por fim, visita o Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas, no sábado (3), às 11h.

Esta será a primeira maratona do Leão na Série B, com jogos no meio e no final de semana. Após o duelo em Pelotas, a equipe voltará a ter uma semana de descanso antes de receber o Paraná, no dia 10 de agosto, pela 15ª rodada.

E O TIME?

Pelo menos para a primeira partida da sequência, o Vitória chegará inteiro. Dos titulares que venceram o Criciúma na última sexta-feira, nenhum está suspenso ou lesionado. Em entrevista ao site oficial do clube, Loss falou da intenção de repetir o time.

Antes de confirmar a ideia, porém, o técnico quer avaliar a condição física dos atletas: “O jogo (contra o Criciúma) foi muito intenso, a gente teve uma doação total dos atletas e isso refletiu num cansaço muito grande. Temos que ter toda observação para fazer o melhor e escolher aqueles que podem dar o seu 100%”.

O Vitória deve entrar em campo com Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Baraka, Leo Gomes, Ruy e Felipe Gedoz; Wesley e Anselmo Ramon.

O Vitória é o 18º colocado, com sete pontos. Mesmo que vença o Londrina, o Leão não deixará a zona de rebaixamento nessa rodada, porque o Vila Nova, primeiro time fora do Z4, soma 11.

Na última segunda-feira (22), o grupo viajou pela manhã para Londrina, onde chegou no começo da tarde. Depois, finalizou a preparação com um treino no CT do PSTC, em Cornélio Procópio, município vizinho.

Loss convocou 19 jogadores para a partida. O volante Marciel, que foi titular diante do Cuiabá, acabou de fora da lista pela segunda partida seguida. O lateral-direito Van e o atacante Marcelo, relacionados para o duelo com o Criciúma, ficaram de fora.

Da derrota para o Cuiabá para o triunfo sobre o Criciúma, o treinador trocou três peças. A única delas por lesão foi o zagueiro Ramon na vaga de Zé Ivaldo. Com uma lesão óssea, o titular só deve voltar à ativa em agosto. As outras trocas foram no meio-campo, com Leo Gomes no lugar de Marciel, e no ataque, com Wesley na vaga de Marcelo.