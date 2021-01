Contrato chega ao fim e Ewandro se despede do Vitória

Ewandro não vestirá a camisa do Vitória na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do jogador com o rubro-negro se encerra nesta quarta-feira (27) e ele não vai enfrentar o Brasil de Pelotas na sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Bento Freitas. Contratado em setembro, Ewandro pertence à Udinese, da Itália, e estava emprestado ao Leão.

Com a camisa vermelha e preta, Ewandro fez 15 jogos na Série B, sendo oito deles como titular. Marcou apenas um gol, que garantiu o empate em 1x1 com o Operário, na 13ª rodada. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 9 de janeiro, quando o Vitória foi goleado por 4x0 pelo América-MG. Contundido, ele desfalcou o Leão em três rodadas depois disso. Voltou a ser relacionado contra o Botafogo-SP, na última terça-feira (26), mas não foi utilizado no triunfo por 1x0, no Barradão, que livrou o time do risco de rebaixamento à Série C.

Ewandro não será o único a desfalcar o Vitória contra o Brasil de Pelotas. Também estão fora o volante Fernando Neto, o meia Marcelinho e o atacante Mateusinho, que levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, bem como o volante Matheus Frizzo e o atacante Vico, que se recuperam de covid-19.

Após garantirem o Vitória na Série B do Brasileiro de 2021, os jogadores se reapresentaram na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira. O elenco volta a treinar na quinta-feira, às 9h, quando encerra a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas, e viaja para Pelotas em seguida. Após o triunfo contra o Botafogo-SP, o técnico Rodrigo Chagas afirmou que pretende utilizar jogadores revelados nas categorias de base no jogo derradeiro do campeonato.

"Sim, não tenha dúvida. Esse sempre foi o meu pensamento, desde quando assumi, de colocar aos poucos a garotada. Nós temos uma identidade com a base e a gente sentia que teríamos a necessidade de colocar os garotos, mas sabia que o momento não era muito oportuno, porque estávamos vivendo essa situação de certa insatisfação e fica difícil apostar num garoto. A gente sabia que tinha atletas experientes. Eduardo tem um potencial muito grande e vamos ter oportunidade com Gabriel Santiago, Samuel, Ruan Nascimento, Pedrinho, Yuri. Pode ter certeza que nesse jogo vamos aproveitar essa garotada toda", afirmou o treinador durante entrevista.

O Vitória chegou a 45 pontos, é o 15º colocado e não pode mais ser alcançado pelo Figueirense na última rodada da Série B. A equipe catarinense tem 39 pontos, ocupa a 17ª colocação e teve o rebaixamento confirmado após o triunfo do Leão. Paraná, Botafogo-SP e Oeste são os outros rebaixados à Série C.