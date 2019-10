Contrato do Vitória com Fonte Nova ainda não está em vigor; entenda

Nesta quinta-feira (23), o Vitória informou que mandará os seus jogos restantes na Série B no Barradão, e não mais na Fonte Nova. O contrato assinado com a arena, até o final de 2022, no entanto, não será comprometido.

O CORREIO apurou que o contrato definitivo, com duração de três anos, assinado em setembro, entraria em vigor somente a partir de dezembro, portanto, após a Série B, que termina no dia 30 de novembro. Para jogar na arena ainda em 2019, Vitória e Fonte Nova firmaram acordos pontuais, analisados jogo a jogo. Esse acerto não foi divulgado na ocasião.

Na prática, seria uma espécie de "teste" antes do contrato definitivo. O Vitória ainda teria nove jogos em casa até o final da Série B, e em sete deles a Fonte Nova teria disponibilidade de datas: Guarani, Atlético-GO, Sport, Oeste, Figueirense, Brasil de Pelotas e CRB.

O duelo com o Guarani deu lucro de R$ 284 mil. Os jogos contra Atlético-GO e Sport, porém, deram prejuízos de R$ 81 mil e R$ 75 mil, respectivamente. Como o resultado era apurado jogo a jogo, esses números pesaram para o retorno ao Barradão. Além disso, o fator técnico, já que o Vitória perdeu para o Guarani (1x0) e empatou com Atlético-GO (0x0) e Sport (2x2).

Ainda segundo apurou o CORREIO, Vitória e Fonte Nova também poderão adiar por tempo indeterminado o início do contrato definitivo. Se achar por bem, as partes poderão, por exemplo, adiar o início da parceria para o começo do próximo Brasileiro, pulando Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ou sequer iniciar.

Ainda assim, mesmo que não ponha em prática o pacote fechado com validade de três anos, o Vitória poderia negociar jogos pontuais com a Fonte Nova para a temporada 2020 - assim como 2021 e 2022 também.

Como ficam os sócios?

As novas categorias do plano de sócio Sou Mais Vitória criadas após a assinatura com a Fonte Nova serão mantidas no Barradão. A Rubi, com mensalidade de R$ 90, dividirá o espaço das cadeiras, na faixa central do campo, com os sócios Ouro.

A Topázio, com mensalidade de R$ 45 e voltada para pessoas de baixa renda, dividirá espaço com os sócios Prata no fundo de cada gol. E a Diamante, que custa R$ 240, ficará em um camarote. Essa configuração é a mesma que ocorreu nos jogos contra Oeste e Londrina.

Como o contrato definitivo ainda não entrou em vigor, a Fonte Nova não recebeu nada até agora do plano de sócios. A divisão de receita só acontecerá nesta condição.

Ao mesmo tempo, o Vitória iniciou um processo de setorização do Barradão. Começou pela criação do setor popular, com ingressos a partir de R$ 10, já em vigor. Em breve, vai separar o setor de cadeiras para que o sócio Rubi fique nas laterais e o Ouro, mais centralizado.