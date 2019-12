Contrato para construção da nova rodoviária de Salvador é assinado

Foi assinado na tarde desta terça-feira (3), no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o contrato para a construção da nova rodoviária de Salvador. O documento, assinado pelo governador Rui Costa e representantes do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador, permite, também, a exploração do atual terminal. A licitação para construção foi vencida pelo consórcio formado pelas empresas Sinart e AJJ Participações.

A obra do novo terminal terá um investimento de R$ 120 milhões. A atual rodoviária registra atualmente o embarque de 2,8 milhões de passageiros por ano, e a expectativa é que o número aumente para 3,6 milhões no primeiro ano de funcionamento da nova rodoviária. Após o primeiro ano, a previsão é que ocorra um aumento de 4% no fluxo de passageiros a cada ano. No local, com 70 mil metros quadrados, irão circular 39 mil pessoas diariamente.

O novo terminal ficará às margens da BR-324, no bairro de Águas Clara, e será, segundo destacou o governador Rui Costa, um terminal multimodal. "Teremos um terminal moderno, que nós queremos que seja o mais moderno do país. Será o maior embarque e desembarque do Norte-Nordeste, porque, junto à nova rodoviária, teremos também uma estação do metrô, uma estação do BRT, que será instalado na Avenida 29 de Março, e um terminal de ônibus intermunicipais e interestaduais. Pretendemos que aquela região seja um vetor de desenvolvimento e geração de empregos, atraindo novos empreendimentos e serviços, como ocorreu na região do Iguatemi", afirmou.



30 meses



A obra para construção do novo terminal deve durar 30 meses. A partir da assinatura do contrato, o consórcio responsável tem prazo de seis meses para elaboração do projeto arquitetônico e executivo e obtenção de licenças e alvarás para o início das obras. “Após essa fase, teremos até 30 meses para execução das obras. O terminal será projetado para atender uma demanda de 35 a 40 anos e não devemos ter problemas com relação ao fluxo de passageiros. O início e o término das obras da rodoviária ocorrerão concomitante com o avanço da obra do metrô”, afirmou Eduardo Pedreira, presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador.

Governador Rui Costa e representantes do Consórcio Terminal Rodoviário assinam contrato para nova rodoviária (Foto:Camila Souza/GOVBA)

O secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti, disse que espera receber as três sugestões de projetos arquitetônicos no dia 28 de janeiro de 2020. “Essa é a terceira estação rodoviária de Salvador. A primeira foi inaugurada em 1963, nas Sete Portas, numa primeira tentativa de organizar o transporte intermunicipal. Depois, em 1974, tivemos a inauguração da atual rodoviária, na região do Iguatemi. Agora, iremos construir uma grande estação de transbordo, integrando os diversos modais".