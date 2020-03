Contribuição ao INSS muda a partir deste mês; entenda como calcular a sua

A partir deste domingo (1), a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai mudar. A diferença é no cálculo de quanto cada trabalhador deve contribuir e já será aplicada sobre os salários referentes ao mês de fevereiro, de acordo com a reforma da Previdência, aprovada pelo Congresso Federal em 2019.

Entre os trabalhadores do setor privado, houve redução do percentual para aqueles que recebem até um salário mínimo (R$ 1.045) - eles deixam de pagar 8% para contribuir com 7,5%. Já em relação às demais faixas salariais, haverá uma alíquota progressiva. Isso significa que o percentual é apenas sobre a parcela do salário que se enquadra em cada faixa.

Assim, se uma pessoa recebe R$ 2.000, ela deverá ter descontados 7,5% sobre o valor de um salário mínimo (R$ 1.045). O restante do salário - nesse caso, de R$ 955 - terá o novo percentual de 9% descontado, referente à classificação mais recente. Assim, a contribuição será a soma dos dois percentuais: R$ 78,38 somados aos R$ 85,95, totalizando R$ 164,33.

Antes, o desconto desse mesmo trabalhador seria de R$ 180. Pelo novo cálculo, o contribuinte pagará R$ 15,68 a menos. Esse valor depende da faixa de cálculo de cada um. Pessoas que ganham mais do que R$ 6.101,06 (teto do INSS) vão pagar R$ 41,98 a mais por mês.

Confira os novos percentuais