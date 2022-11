Convenção anual da Ademi-BA é realizada em Praia do Forte nesta quinta-feira (1º)

Um dos mais esperados eventos do mercado imobiliário, a Convenção Anual da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) chega este ano à 32ª edição, com debates e palestras da área empresarial e comercial. O encontro começa nesta quinta-feira (1º) e segue até o dia 4 de dezembro, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. No local, empresários e associados vão vivenciar oportunidades de parcerias de mercado, conhecimento e lazer.

A programação deste ano trará a sexta edição do Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI). Com expressão nacional, o Fórum atrai para a Bahia discussões dos principais temas que impactam a construção civil e, em especial, o segmento da incorporação imobiliária, com participação de representantes de entidades nacionais, promovendo uma rica troca de experiências do ambiente de negócios e suas práticas. Nesta edicão, o FLIMI vai apresentar temas do segmento político, econômico e jurídico.

Para Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, a Convenção Anual é um ambiente de novos conhecimentos, tomada de decisões, planejamento, oportunidades e busca de soluções efetivas para o mercado. “É o coroamento de um ano de realizações e aprendizados do mercado imobiliário. Os participantes vivem experiências de negócios e de vida. A presença de importantes nomes do setor empresarial e governamental em nossa Convenção reforça a representatividade e importância do nosso setor”, destaca.

A programação trará debates e perspectivas econômicas e políticas para o setor e a abertura oficial do evento será na quinta-feira (1º), com fala do presidente Cláudio Cunha e a presença de associados e representantes governamentais.

Na sexta-feira (2) e sábado (3), a programação trará palestras sobre comportamento do consumidor, análise da conjuntura política e cenário pós eleições e tendências do mercado de construção e imobiliário. Atividades esportivas, musicais e gastronômicas também fazem parte da programação.

Setor imobiliário é um dos que mais cresce no país

O ano de 2022 ainda não terminou mas o mercado imobiliário já mostra sua força e representatividade. Entre janeiro e setembro, a Ademi registrou na Bahia mais de R$ 1,5 bilhão em vendas em lançamentos imobiliários

O setor da construção civil segue com a maior variação relativa entre setores na geração de emprego (+12,6%). O saldo nos três primeiros semestres de 2022 é de 290 mil novos empregos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).