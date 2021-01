Convenção virtual que mistura literatura e games acontece de 29 a 31 de janeiro

Uma convenção cultural 100% virtual acontece de 29 a 31 de janeiro, unindo a ludicidade dos jogos com o universo da literatura. Na primeira edição da Literogames vão acontecer palestras, painéis virtuais, oficinas e lives de jogos narrativos e de tabuleiros.

Ao todo, serão mais de 50 convidados nas 37 horas de evento, com 21 transmissões e 15 mesas de jogos com inscrições gratuitas e antecipadas.

Idealizado pela Lupa Promoções, a Literogames nasceu há dois anos como uma proposta de espaço com atividades de jogos nas principais festas literárias da Bahia. A finalidade era aproximar os jovens ao mundo da literatura. Apesar de nunca ter acontecido em seu formato original, o projeto foi repensado e expandido com a curadoria da 42 Cultural.

A primeira edição será toda on-line. O evento também vai apresentar com destaque produções de jogos feitos pelas comunidades indígenas e afro-brasileiras.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc,

direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

SERVIÇO

Literogames

Local: Youtube

Datas: 29, 30 e 31(sexta, sábado e domingo, das 9h às 23h)

Ingresso Sympla: Gratuito

Classificação Indicativa: Livre