Convento do Carmo será reinaugurado após reforma e terá super adega no subsolo  

Convento do Carmo será inaugurado com nova estrutura (Foto: Divulgação)

O Convento do Carmo, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, ainda enfrenta algumas burocracias, que atrasaram sua previsão de abertura de dezembro de 2022 para março de 2023. Em contato com o portal Alô Alô Bahia, o empresário português Nuno Camacho, que vai comandar o hotel através do grupo português Convento do Espinheiro, do qual é presidente, confirmou a informação.

Apesar dos atrasos, o empreendimento já tem projeto arquitetônico aprovado com o escritório Acayaba + Rosenberg Arquitetos, da paulista Marina Acayaba e do argentino Juan Pablo Rosenberg. O projeto ousado prevê a ampliação da recepção, do bar e do restaurante, do Wine Bar e do Spa, apostando em mobiliário em tons terrosos e acabamentos em madeira. As suítes de todos os pavimentos ganharão ares modernos, respeitando a estrutura original e outros detalhes, como os bancos fixos nas janelas. Um dos destaques será a garrafeira, uma super adega que ocupará “grande parte do subsolo, com terraço para a traseira do Convento”, nos revelou Nuno.

*Confira o vídeo que apresenta o hotel no Reels do Instagram @sitealoalobahia.





Porto de Salvador (Foto: Divulgação)

Fórum de ESG promovido pelo Alô Alô Bahia e CORREIO movimentará Salvador

Falta menos de um mês para a capital baiana sediar o “I Fórum ESG Salvador”. A primeira edição do evento, que leva a assinatura do Jornal CORREIO e do portal Alô Alô Bahia, promete movimentar a cidade entre os dias 11 e 12 de maio, inclusive com a presença de executivos diversas partes do país, que já confirmaram suas participações.

O fórum ocupará o Porto de Salvador, no Comércio, um dos endereços mais referenciados da cidade, palco de outros evento de porte semelhante. Em seus salões de vidro será realizada a programação o encontro, que contará com coquetel de abertura, talk show surpresa e rodada de palestras com especialistas no tema.

Na programação estão previstos ainda o lançamento de um livro e a participação de diversos executivos com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e da CONTERMAS.

Modo de vida

Considerada uma das mulheres mais elegantes do país, a influenciadora digital Silvia Braz escolheu a Bahia para passar a Semana Santa. Dessa vez, o destino será Trancoso, no sul do estado, onde também prestigiará uma super festa de casamento. “Estou animadíssima”, nos disse Silvia enquanto participava de um compromisso profissional em São Paulo, onde mora.

Filho ilustre

Não fosse o sotaque, o chef Edinho Engel se passaria facilmente por um soteropolitano. Não à toa, receberá, no próximo dia 26 de abril, às 19h, o título de Cidadão Soteropolitano, em sessão solene na Câmara Municipal de Salvador. Após a cerimônia, o também empresário receberá amigos em coquetel que brindará o reconhecimento, no seu Restaurante Amado. Edinho está à frente do espaço no Comércio, com uma das mais belas vistas da Baía de Todos os Santos, há mais 15 anos. Mineiro, nascido em Uberlândia e criado em São Paulo, ele também gerencia o restaurante Manacá, no litoral norte paulista.

Chá bar

Falta pouco menos de 8 meses para o casamento de Eugênio Carvalho Filho ( filho de Eliane e Eugênio Carvalho) e Maria Victória Salomão, que será realizado em novembro, na casa dos pais da noiva, Márcio e Cláudia Salomão, no setor de mansões Lago Norte, em Brasília. E, como manda a tradição, os amigos e familiares estarão reunidos em um animado chá bar para homenagear o casal. O cenário para a comemoração, no dia 04 de junho, será o Restaurante Amado, localizado na Avenida Contorno, em Salvador.

Talento baiano

O Sotero Arquitetos, que tem a frente Adriano Mascarenhas, foi selecionado para a 4ª Edição do Prêmio Mies Crown Hall Americas (MCHAP), oferecido pelo Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, que busca reconhecer os melhores projetos de arquitetura das Américas. O escritório foi selecionado com o projeto de requalificação da Colina do Senhor do Bonfim, em Salvador. O autor do melhor projeto ocupará uma cadeira do MCHAP no IIT College of Architecture no ano acadêmico de 2023/24, fará uma palestra pública no Crown Hall e receberá um financiamento de US$ 50.000 em apoio de uma publicação baseada em um tópico de pesquisa acordado.

Dendê na Casa Vogue

O escritório baiano Sinta Arquiterura, dos arquitetos Luiz Cláudio Souza e Hugo Ribeiro, foi destaque nas redes sociais da Casa Vogue nesta terça-feira. O apartamento de 49 m² foi pensado para um jovem advogado solteiro, que viaja muito a trabalho e desejava um ambiente tranquilo onde pudesse relaxar, receber amigos e cozinhar, um dos seus hobbies. O desafio foi integrar sala com varanda, possibilitando o uso de um sofá de quase 3 metros em coloração que remete ao dendê, em grande reforma que trouxe autenticidade em meio ao cimento queimado.