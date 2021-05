Convidado e apresentador 'saem na mão' ao vivo no programa Pânico; veja vídeo

A edição desta terça-feira (11) do programa Pânico, da rádio Jovem Pan, resultou em 'cenas lamentáveis' durante a transmissão ao vivo. O apresentador do programa, André Marinho, acabou trocando socos e pontapés com o convidado da tarde, o empresário bolsonarista Tomé Abduch.

As vias de fato chegaram após Abduch chamar Marinho de "babaca", que respondeu chamando o empresário de "chorão". Abduch foi pra cima do apresentador furiosamente, e a dupla acabou "saindo na mão" até serem contidos pelos presentes no estúdio. Por conta da confusão, o apresentador Emílio Surita teve que chamar um intervalo comercial imprevisto.

No entanto, o fato inusitado da briga foi a trilha sonora escolhida pela sonoplastia do progama: a música tema do "Programa da Ratinho", produto televisivo marcado por suas confusões. Além disso, o humorista Rogério Morgado também narrou toda a altercação aos gritos, o que chamou a atenção do espectador.

Confira abaixo o vídeo da "treta":