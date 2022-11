'Convocada' para a Copa, Deborah Secco admite não entender de futebol

O convite para ser comentarista da Copa do Mundo no catar pegou a atriz Deborah Secco de surpresa. A global fará parte da equipe do "Tá na Copa", que estreia no próximo dia 20 no SporTV, data da abertura da competição.

"O convite foi uma enorme surpresa. Tô querendo me colocar em situações que me desafiem, que me deixem com o frio na barriga de novo", disse ela, que também reconheceu não ser uma especialista no assunto.



"Eu realmente não entendo muito de futebol, não sei o que estou fazendo aqui, mas estou aqui, de peito aberto, para o que vier".

Além de Deborah, o 'Tá na Copa' terá como integrantes Magno Navarro, Igor Rodrigues e Aloísio Chulapa.