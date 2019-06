Copa América: veja opções de transporte e o que muda no trânsito nos dias de jogo

Quem quiser curtir a Copa América em Salvador e precisar contar com o transporte público vai encontrar uma operação especial montada pela prefeitura para atender a demanda de torcedores no entorno da Arena Fonte Nova. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), oito linhas de ônibus terão a circulação reforçada.

Em Salvador, os jogos serão nos dias 15, 18, 21, 23 e 29 de junho. As linhas selecionadas circulam pela orla da cidade e em regiões centrais onde estão localizados os hotéis que vão abrigar as delegações e torcedores. Todo o resto da frota de ônibus irá operar normalmente, segundo a Semob.

A pasta informou, ainda, que irá disponibilizar, durante o evento, 13 coletivos da frota reguladora, distribuídos nas Estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição da fiscalização no terminal a partir de duas horas antes e finalizando duas horas após cada partida. A frota reguladora serve para atender qualquer eventualidade com os veículos que estiverem circulando.

Metrô

O serviço de metrô também sofrerá modificações para atender a demanda extra gerada pelos jogos. Segundo a CCR, concessionária que administra o serviço, o intervalo entre os trens será encurtado de acordo com a demanda.

No dia 18, quando o Brasil jogará em Salvador contra a Venezuela, a estação Campo da Pólvora terá seu horário de funcionamento estendido para 0h30, a fim de garantir a volta dos torcedores. “Nas demais estações das Linhas 1 e 2, o horário estendido será apenas para desembarque dos usuários. Haverá ainda o reforço nas bilheterias para assegurar o atendimento do público”, informou a empresa, em nota.

Alternativas

Quem quiser chegar rápido às partidas pode, ainda, contar com formas alternativas de transporte que estarão circulando nos dias do evento. Pontos de táxi serão fixados no aeroporto, na rodoviária e no porto da cidade. Já os mototaxistas estarão concentrados nos pontos do Jardim Baiano (parte baixa da ladeira) e da Av. Joana Angélica (em frente ao Supermercado Bompreço). Segundo a Semob, são 1,2 mil profissionais regulamentados.

O torcedor conta ainda com o Expresso Copa América que completa o sistema convencional de transporte. São linhas exclusivas para a Arena Fonte Nova, que saem do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping com parada somente no Dique do Tororó. O serviço tem início quatro horas antes dos jogos e é encerrado em até duas horas após o final das partidas.



O bilhete pode ser adquirido no Salvador Norte Shopping (Piso L3 – Expansão) e no Salvador Shopping, no estande montado em frente à loja TIM, situada no piso L1. Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 do cartão e R$ 10 de cada trecho, com taxa de estacionamento nos shoppings já inclusa.



Trânsito

O torcedor que quiser chegar à Arena Fonte Nova de carro para os jogos da Copa América precisa ficar atento. O trânsito para acesso à Arena Fonte Nova vai ser alterado nos dias em que o estádio receber as partidas da competição. As intervenções no trânsito começarão quatro horas antes de cada jogo, segundo a Transalvador.

As vias que terão o tráfego modificado formam um perímetro de segurança no entorno da Arena. Serão dez pistas afetadas pela mudança: Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô); Dique do Tororó (sentido Barris); Ladeira da Fonte das Pedras; Ladeira dos Galés (parte baixa); Rua Portão da Piedade / Center Lapa; Av. Joana Angélica / Rua da Mangueira; Campo da Pólvora; Ladeira de Santana; Avenida Vasco da Gama e Rua Professora Anfrísia Santiago.

Os moradores da região afetada pelos desvios terão acesso a suas residências mediante apresentação de comprovante de residência original, sem restrições de horário. O morador que precisar passar pela Ladeira da Fonte das Pedras, mesmo com o comprovante, precisará observar o fluxo de pedestres e acessar a rua sempre pela parte baixa.

Para delimitar as mudanças, barreiras móveis e fixas serão instaladas no perímetro determinado pelo Comitê Organizador Local (COL) da competição. Serão 16 barreiras móveis e oito fixas. No caso das barreiras móveis, o acesso de moradores e credenciados é permitido desde que apresentadas o comprovante de residência ou a credencial, respectivamente.

Confira a seguir todos os detalhes das mudanças no transporte e no trânsito para a Copa América.



Linhas de ônibus que terão atendimento reforçado:

1001 - Aeroporto/Praça da Sé: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, Praça da Sé.

1002 - Aeroporto/Campo Grande: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Av. Cardeal da Silva, Campo Grande, Vitória, Porto da Barra, Farol da Barra.

1003 - Aeroporto/Lapa: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Av. Centenário, Praça dos Reis Católicos, Av. Heitor Miguel Calmon, Viaduto do Vale do Canela, Campo Grande.

S043 - Aeroporto/Praça da Sé: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, Praça da Sé. Esse serviço conta com ônibus com ar condicionado e Wi-Fi. Ônibus especial com tarifa de R$ 4,20.

1126 - Narandiba/Doron/Barra R2: Com início de operação às 5h10 e término às 21h10. Tarifa R$4,00. Use a integração para o retorno com a linha 1125, desembarcando no Shopping da Bahia. Tarifa R$ 4,00.

1034 - Parque São Cristóvão/Barroquinha: Intervalo de 10 minutos, com início de operação às 4h10 e término às 22h42. Embarque no Ponto do Itaú.

1078 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R1: Intervalo de 15 minutos, com início de operação às 5h e término as 23h30. Liga os trechos Stella Maris/Praia do Flamengo à Arena Fonte Nova, através da integração com o metrô linha 2 na Estação Metroviária de Mussurunga, e continua com a integração com a a linha 1 na Estação Acesso Norte, desembarcando na estação metroviária de Brotas ou Campo da Pólvora. Tarifa R$ 4,00.

1079 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R2: Intervalo de 10 minutos, com início de operação às 4h e término as 20h44. Liga os trechos Stella Maris/Praia do Flamengo à Arena Fonte Nova, através da integração com o metrô linha 2 na Estação Metroviária de Mussurunga e continua com a integração com a linha 1 na Estação Metroviária Acesso Norte, desembarcando na estação metroviária de Brotas ou Campo da Pólvora. Tarifa R$ 4,00.

Alterações de trânsito



Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô): terá circulação livre em ambos os sentidos

Dique do Tororó (sentido Barris): o tráfego será totalmente interditado até a saída do Jardim Baiano, sendo permitida a passagem apenas de veículos credenciados.

Ladeira da Fonte das Pedras: interdição total

Ladeira dos Galés (parte baixa): desvio do tráfego para Rua Djalma Dutra e Ladeira de Nazaré.

Rua Portão da Piedade / Center Lapa: desvio de veículos não autorizados para a Av. Sete, devendo seguir apenas os veículos credenciados, de moradores e transporte público

Av. Joana Angélica / Rua da Mangueira: desvio do tráfego para Rua Mouraria e Rua do Paraíso

Av. Joana Angélica, após o Desterro: o tráfego funcionará no sentido Nazaré. No sentido oposto, será permitido apenas para veículos de moradores desse trecho e táxi até o ponto

Campo da Pólvora: desvio do tráfego, no sentido Nazaré, para as Ruas do Tinguí e Santa Clara, que irá circular no contra fluxo, retornando para Av. Joana Angélica, em frente ao Supermercado Walmart. Além disso, será canalizada uma faixa e meia da Av. Joana Angélica, trecho entre a Rua do Tingui e o acesso ao Jd. Baiano, para viabilizar o deslocamento dos veículos à localidade e direcionar o fluxo de pedestres oriundos da estação do metrô para Arena Fonte Nova e vice-versa

Ladeira de Santana: o tráfego funcionará apenas no sentido para Rua Santa Clara (Desterro), no contra fluxo, seguindo para Nazaré.

Rua Professora Anfrísia Santiago: o tráfego funcionará em sentido duplo, com acesso e saída pela Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira

Avenida Vasco da Gama: no trecho do Dique do Tororó no sentido Av. Bonocô, o trânsito será estreitado quatro horas antes do início das partidas, e será completamente bloqueado para o tráfego duas horas antes do apito inicial. A via será novamente liberada até 1h após o término do jogo.

Barreiras de trânsito

Barreiras Móveis

01 Viaduto dos Engenheiros x alça de ligação para o Dique

02 Av. Vasco da Gama (Dique) x Restaurante A Porteira

03 Campo da Pólvora x Rua do Tinguí

04 Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira x Rua Professora Anfrísia Santiago

05 Av. Joana Angélica x Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Nazaré);

06 Ladeira da Fonte das Pedras x Parte Baixa;

07 Ladeira da Fonte das Pedras x Av. Vasco da Gama/Lad. dos Galés;

08 Rua do Carro x Tv. Antônio Borja;

09 Rua Santa Clara x Ladeira do Desterro;

10 Av. Joana Angélica x Rua da Poeira (só material desviando o tráfego para Nazaré)

11 Av. Joana Angélica x Rua da Jaqueira (só material desviando o tráfego para Nazaré);

12 Av. Joana Angélica x Tv. Marques de Barbacena – desvio do tráfego para Nazaré);

13 Av. Joana Angélica x Rua da Mangueira - desvio do tráfego para Mouraria;

14 Rua da Mouraria x Rua do Paraíso - desvio do tráfego para Av. Sete de Setembro;

15 Av. Joana Angélica x Rua Américo Simas;

16 Rua Portão da Piedade (Center Lapa) x Av. Joana Angélica - desvio do tráfego para Av. Sete de Setembro. Só permitir acesso de morador e veículos credenciados.



Barreiras Fixas

01 Av. Castelo Branco x acesso ao Dique

02 Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Bonocô) x Acesso ao Dique do Tororó;

03 Av. Joana Angélica x Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Dique);

04 Rua Professora Anfrísia Santiago X Ladeira da Fonte das Pedras

05 Rua do Carro x Fórum Rui Barbosa

06 Ladeira de Santana x Tv. Antônio Borja, sentido Campo da Pólvora.

07 Rua do Tinguí x Rua Junqueira Freire;

08 Rua Jogo do Carneiro