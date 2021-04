Copa do Brasil: Bahia pega Vila Nova e Vitória encara o Inter na 3ª fase

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil estão definidos. Na tarde desta sexta-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou em sua sede, no Rio de Janeiro, os 16 duelos da etapa.

Três baianos estão vivos na competição: Bahia, Vitória e Juazeirense. O Esquadrão vai encarar o Vila Nova, de Goiás. Já o Leão enfrentará o Internacional, enquanto o Cancão de Fogo pegará o Cruzeiro.

As equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta, sem o critério de desempate do gol qualificado. Os participantes desta fase da competição ganham R$ 1,7 milhão em cotas. Quem avançar para as oitavas de final vai receber R$ 2,7 milhões de premiação.

Além dos clubes que avançaram nas fases anteriores, a terceira etapa da Copa do Brasil terá a participação de 12 novos times. São eles: os oito classificados para a Libertadores (Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo), o nono colocado do Brasileirão (Athletico-PR) e os campeões da Série B (Chapecoense), da Copa do Nordeste (Ceará) e da Copa Verde (Brasiliense).

Um dos destaques da fase será o clássico entre Ceará e Fortaleza. Já o atual campeão, o Palmeiras, enfrentará o CRB. Há também dois duelos entre times da Série A: Fluminense x Bragantino e Corinthians x Atlético-GO.

Os classificados para a próxima fase terão os novos confrontos definidos também por sorteio.

Veja quem enfrenta quem:

Santos x Cianorte-PR

Bahia x Vila Nova

Palmeiras x CRB

São Paulo x 4 de Julho-PI

Fluminense x Red Bull Bragantino

Ceará x Fortaleza

Grêmio x Brasiliense

América-MG x Criciúma

Athletico x Avaí

Atlético-MG x Remo

Corinthians x Atlético-GO

Internacional x Vitória

Cruzeiro x Juareirense-BA

Chapecoense x ABC-RN

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista-RJ

*Mais informações em instantes