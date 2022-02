Copa do Brasil: CBF define palco do jogo entre Castanhal e Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu o palco do jogo entre Castanhal-PA e Vitória, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Baenão, em Belém. Embora já estivesse definido que o time paraense seria o mandante, ainda faltava divulgar o local do duelo.

Além de anunciar o estádio, a CBF também alterou o horário do confronto. Inicialmente, estava marcado para o dia 3 de março, às 16h. A data foi mantida, mas começará um pouco mais tarde, às 19h.

O Vitória enfrentará o Castanhal em um jogo único, que definirá quem avança no mata-mata nacional. Como está melhor ranqueado pela CBF, o Leão é visitante nesta partida, mas tem a vantagem do empate para se classificar.

A segunda fase também será em um só duelo, mas, em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nos pênaltis. Somente a partir da terceira etapa que os confrontos serão em sistema de ida e volta.