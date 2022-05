Copa do Brasil: Ingressos para Vitória x Fortaleza já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Fortaleza, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, já estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br. A bola rola na quinta-feira (12), às 19h, no Barradão.

A partida definirá quem avança às oitavas de final do torneio nacional. No primeiro duelo entre as equipes, disputado no dia 20 de abril, no estádio Castelão, melhor para o tricolor cearense, que venceu por 3x0.

Para avançar, o Leão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se ganhar por uma diferença de três gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

A venda através do site acontece até quinta-feira, às 20h. As bilheterias do Barradão só estarão abertas no dia do jogo, das 15h às 20h. Os portões do estádio serão abertos às 17h.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 28

Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

INFORMAÇÕES

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação, deverão apresentar

seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra covid-19; as que não estiverem dentro da faixa

etária poderão acessar o estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado.

▪ A venda de meia entrada está liberada na internet;

▪ A apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória.