Copa do Mundo: França, Noruega e Alemanha em campo nesta segunda

A seleção brasileira de futebol feminino só entra em campo na terça-feira (18). Liderada por Marta, a equipe verde e amarela enfrentará a Itália, às 16h, em Valenciennes, na França, em jogo decisivo para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

A bola não rola para o Brasil nesta segunda-feira (17), mas sim para outras oito seleções. E a última rodada da fase classificatória promete emoção. Às 13h, China e Espanha decidem uma das vagas do Grupo B, em Le Havre. No mesmo horário, em Montpellier, a já classificada Alemanha enfrenta a já praticamente eliminada África do Sul.

Um pouco mais tarde, às 16h, os confrontos são pelo Grupo A. Em Rennes, a anfitriã França, mesmo classificada, precisa de um empate para confirmar o primeiro lugar da chave diante da Nigéria, que está na briga por uma vaga nas oitavas. Em Reims, a Noruega joga contra a Coreia do Sul, que perdeu os dois jogos anteriores e está quase eliminada. Nigéria e Noruega têm três pontos cada.

Confira como assistir aos jogos desta segunda-feira:

13h China x Espanha - SporTV 3

13h África do Sul x Alemanha - SporTV 2

16h Nigéria x França - SporTV e Band

16h Coreia do Sul x Noruega - SporTV 2