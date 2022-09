Coreano pagodeiro vai embora, mas confirma que volta para o Carnaval de Salvador

Tudo o que é bom, dura pouco. A farra do sul-coreano, Kwon Min-Sung, conhecido como Dropmeoff, acabou nesta quarta-feira (21), após uma boa temporada em Salvador. O asiático comentou que retornará à capital baiana em fevereiro para curtir o Carnaval.

Nas redes sociais, Dropmeoff, que desembarcou em Salvador no dia 27 de agosto, fez um vídeo brincando que estava bastante triste em ter que voltar para a Coreia. Nos comentários, diversos internautas baianos lamentaram a partida do coreano, mas comentaram que ele será bem-vindo novamente à Bahia durante a maior festa de rua do mundo.

Passagem por Salvador

No dia seguinte após sua chegada, ele participou de um show do grupo É o Tchan e compreendeu o que a Bahia tem de verdade. No mesmo evento, Dropmeoff dançou ao som da canção que lhe deu mais visibilidade, "Samba do Polly".

Além de subir em palcos durante eventos, o coreano também conheceu vários pontos turísticos de Salvador, como o Pelourinho. Se esforçando para aprender mais o português, o asiático revelou, em entrevista à TV Bahia, que gostaria de casar com uma baiana e ter filhos.

Contudo, mesmo com todas as brincadeiras, ele se emocionou ao receber a placa de prata, do YouTube, após a ajuda dos baianos em visualizar os vídeos na plataforma. "Graças aos fãs brasileiros ganhei um botão prateado do Youtube. Eu amo vocês, meus fãs brasileiros. Te amo para sempre meu Brasil. Não vejo a hora de ir para o Brasil", comentou.