Cores da estação

Nova coleção da marca baiana Soul Dila (Lucas Assis/divulgação)

Que tal investir naquele tom forte, como o verde cítrico, capaz de acender o look e conectar com a temporada que acaba de chegar? Se você está atrás de uma boa inspiração para seguir esse fluxo iluminado na primavera, olhos abertos para a nova coleção da marca baiana Soul Dila (souldila.com.br) que brota batizada de Flor do Nordeste e homenageia a flora brasileira, na cartela de cores e também nas estampas. Em tempo: a marca pilotou um ensaio cool e integrou ao time de modelos membros da equipe de criação, tudo sob o olhar atento do fotógrafo Lucas Assis.

Em qualquer tempo

Um chapéu bafônico para você chamar de seu, faça chuva ou sol. Rolou sentimento? Pois o vixe amou o modelito da Amaro (amaro.com) que tira nota 10 no quesito criatividade, sem falar que tem um shape pra lá de fashion. Custa R$ 98.

Puro amor

Uma choker poderosa e o visu de todo santo dia ganha, automaticamente, aquela bossa. Essa aposta da Sri Clothing (sriclothing.com) se diferencia das demais pelos corações coloridos, que tornam a peça um objeto de desejo. Arremate por R$ 71,40.

O eleito

O oxford surge atualizado nessa versão com solado tratorado com visual e aquela pitada rocker. Um calçado cheio de atitude para quebrar o excesso de romantismo no look. Dica de stylist: pense em combinações com vestidos florais ou fazer uma linha tomboy, que também está valendo. Onde achar? E-commerce Meu sapato preto (meusapatopreto.com.br). Preço: R$ 279,90.

2000 de volta

As fashionistas que já embarcaram na onda dos anos 2000, que volta com força na moda, vão enlouquecer com o top em malha de metal da Higher Store (higherstore.com) que custa R$ 252,91. Experimenta usar com uma saia de cintura baixa que a produção fica bem atualizada.

Nova temporada

A Primavera chegou e com a mudança climática já se começa sentir o calorzão, típico dos dias mais quentes. E nada melhor que um par de óculos de sol estiloso para passar pela nova estação, que daqui a pouco cede o lugar para o Verão. Onde achar? Lojas da Renner (lojasrenner.com.br). Preço: R$ 89,90.