Corinthians x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Bahia visita o Corinthians nesta terça-feira (5), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 23 pontos, enquanto o Timão é o 6º colocado, com 34 pontos. Confira as informações da partida, que marca a volta da torcida corintiana ao estádio após um ano e sete meses ausente por causa da pandemia do coronavírus:

Onde assistir?

O jogo entre Corinthians e Bahia terá transmissão do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h30.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto, Luan e Willian; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Rodallega, Gilberto e Isnaldo (Ruiz). Técnico: Diego Dabove.

Arbitragem

Arbitragem: Dênis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).