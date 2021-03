Corolla: a vez do SUV

Enquanto a disputa é acirrada entre os utilitários esportivos compactos, com várias marcas competindo, a categoria imediatamente acima é dominada pelo Compass. Mas o SUV da Jeep ganhará dois novos rivais em breve: na última semana do mês, a Toyota vai começar a oferecer o Corolla Cross e, em algumas, semanas a Volkswagen lançará o Taos.

O veículo da Toyota é produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, e montado sobre a mesma plataforma do sedã também terá o mesmo conjunto mecânico, sempre com motores flex. A primeira opção é o motor 2 litros aspirado, que rende com etanol 177 cv de potência e 21,4 kgfm. A outra opção utiliza o 1.8 litro (101 cv e 14,5 kgfm com etanol) associado a dois propulsores elétricos (72 cv e 16,6 kgfm), que proporcionam uma potência combinada de cerca de 122 cv. A transmissão é sempre automática, do tipo CVT.

O Corolla Cross tem duas opções de motor e seu porta-malas tem capacidade para 440 litros O interior segue as linhas adotadas no sedã e inclui a opção de dois tons para o acabamento Há uma saída de ar para a traseira do veículo (Fotos: Toyota)

Por dentro, o SUV segue as mesmas linhas do sedã, com os mesmos bancos, volante e quadro de instrumentos. Os equipamentos são similares, como a oferta do piloto automático adaptativo e o alerta de mudança involuntária de faixa. O freio de estacionamento é retrô: acionado por um pedal. Compass e Taos utilizando um sistema elétrico, que pode ser acionado por um dedo.



O motor 2 litros equipa as duas versões mais baratas: XR (R$ 139.990) e XRE (R$ 149.990). O conjunto híbrido é oferecido na XRV (R$ 172.990) e XRX (R$ 179.990). No lançamento, haverá uma série limitada, a Special Edition (R$ 183.980). A expectativa da Toyota é que 65% das vendas sejam da versão XRE e 25% da XRX. XR e XRV devem corresponder a 5% cada. São cinco anos de garantia total e oito anos para o sistema híbrido.



PEQUENAS ATUALIZAÇÕES

Apesar de importar a quarta geração do Jimny para o Brasil, que ganhou o sobrenome de Sierra, a Suzuki continua produzindo a terceira no país. O pequeno SUV ganhou novo desenho do para-choques e novo tecido para os bancos, a depender da versão.

O Jimny é o 4x4 com reduzida mais barato do mercado nacional e custa a partir de R$ 100.990, preço da versão 4Work. A mais cara é a 4Sport Forest, que custa R$ 119.990. O Jimny Sierra parte de R$ 133.990.

Produzida no Brasil, a terceira geração do Jimny foi atualizada. O SUV parte de R$ 100.990 (Foto: HPE Automotores)

ELÉTRICO COM APELO AVENTUREIRO

Depois do Taycan, primeiro elétrico da marca, a Porsche apresentou uma versão perua com apelo aventureiro: a Cross Turismo. São quatro versões, que rendem entre 380 cv e 761 cv, com autonomia de até 452 km. Todas as configurações contam com suspensão adaptativa a ar e, ativando o Gravel Mode, o motorista poderá conduzir com mais aderência em trechos de estradas mal conservadas.

Já pode ser encomendado, mas só na versão de entrada, Taycan 4 Cross Turismo e os preços começam em R$ 649 mil. O valor já inclui a instalação do carregador doméstico. As entregas começam no segundo semestre, quando deverá ser anunciada a concessionária de Salvador.

O Taycan Cross Turismo foi apresentado globalmente e já tem data para estrear no Brasil (Foto: Porsche)



MINI, A VEZ DA OPÇÃO ELÉTRICA

O BMW Group, proprietário da marca MINI, já está comercializando o Cooper elétrico no país e prevê as primeiras entregas para junho. O modelo será oferecido apenas na carroceria de três portas e a empresa explica que células de bateria, sua disposição e até o peso total foram planejados para revolucionar o já conhecido "Go-Kart-Feeling".

O motor elétrico entrega 184 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. A autonomia é de até 234 km e o custo estimado para recarga total é de R$ 30. São duas versões E-Exclusive (R$ 239.990) e E-Top (R$ 264.990).

O MINI elétrico já pode ser encomendado e as entregas começam em junho no mercado brasileiro (Foto: BMW Group)



1 MILHÃO EM PERNAMBUCO

Perto de completar seis anos de operação, o Polo Automotivo Jeep comemora a marca de 1 milhão de veículos produzidos em Pernambuco. O Jeep Renegade ficou com 39% desse volume, seguido pela Fiat Toro (34%) e Jeep Compass (27%). Neste ano a fábrica irá produzir mais um modelo, um Jeep para sete pessoas.