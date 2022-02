Corolla Cross Híbrido une o melhor dos dois mundos

Quem busca o conforto e espaço de um SUV, mas não quer abrir mão do baixo consumo de combustível tem no Corolla Cross Hybrid uma solução ideal. O mais recente crossover da Toyota une o melhor dos dois mundos: o espaço e a versatilidade de um utilitário esportivo e a autonomia de combustível da motorização híbrida. Tudo isso com a praticidade de não precisar de recarga.

O principal destaque do modelo, que em poucos meses de lançado se tornou o híbrido mais vendido do país, é dar opções aos clientes: ele pode ser abastecido com gasolina e/ou etanol e também pode rodar apenas no modo elétrico enquanto houver carga na bateria. O que tem agradado os proprietários é a praticidade: o sistema faz o sozinho o gerenciamento de energia, ou seja, o motor é recarregado com energia cinética excedente das acelerações e frenagens, sem a necessidade de uma tomada externa para recarga.

O interior do SUV da Toyota é amplo, oferece bastante tecnologia e há a possibilidade do acabamento interno ser em dois tons (Antônio Meira Jr.) O porta-malas é generoso, são 440 litros de espaço para bagagens e o acesso é prático (Antônio Meira Jr.) Pela tela da central multimídia o motorista pode acompanhar o fluxo do sistema híbrido (Divulgação) Há saídas de ar para quem viaja no banco traseiro, que ainda conta com um descansa-braço A transmissão automática é do tipo CVT (Divulgação)

Esse conjunto fornece uma potência combinada de 122 cv e torque de 16,6 kgfm imediatos entregues pelos motores elétricos, o que resulta em respostas muito rápidas ao toque no acelerador. Outro desempenho que chama atenção é o de consumo: apesar de o Corolla Cross Hybrid ser um modelo espaçoso e robusto, em nossa avaliação em Salvador, ele foi capaz de percorrer quase 15 km com apenas um litro de etanol.

O consumidor ainda pode escolher entre três formas de rodar: no modo Power - que privilegia a performance máxima -, o modelo elétrico - sem emitir poluentes e gastar combustível, em baixas velocidades - e o modelo econômico, que privilegia o consumo durante todo o percurso.

Não falta tecnologia e conveniência

Mas o SUV também tem outros predicados: um excelente espaço interno para todos os passageiros viajarem com conforto: 440 litros de porta-malas, ar-condicionado dual zone, saída de ar traseira, teto solar com abertura elétrica, transmissão automática do tipo CVT e muitos auxílios de condução para o motorista.

O condutor do Corolla Cross Hybrid tem verdadeiros assistentes que tornam a direção mais segura. Entre eles, monitor de ponto cego (que avisa por meio de luzes quando há um veículo ou pessoa fora do campo de visão), alerta de colisão dianteira (emite sinal quando o SUV está muito próximo do carro da frente), sensor de faixa (que corrige a direção quando o motorista invade a faixa de rolamento ao lado) e piloto automático adaptativo - que permite que o veículo rode em uma velocidade pré-estabelecida e reduza automaticamente quando necessário, ao perceber que o carro da frente está mais lento, por exemplo.



