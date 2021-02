Coronavírus: 10 casos da variante de Manaus são identificados na Bahia

Dez casos da variante do coronavírus (P.1) presente em Manaus foram identificados na Bahia pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA). Ao todo, 32 amostras de pessoas que estiveram no Amazonas foram analisadas geneticamente.

"As amostras foram coletadas nos últimos dias e a investigação preliminar da vigilância epidemiológica aponta a maioria dos pacientes estavam de férias e passaram pelos municípios de Salvador, Irecê e João Dourado, todos com residência na região amazônica", afirma o secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas.

Segundo a diretora geral do Lacen-BA, Arabela Leal, “os outros 22 genomas sequenciados não são da variante de Manaus, nem do Reino Unido ou África do Sul. Elas já eram circulantes no estado e foram coletadas de pacientes com sintomas clínicos característicos da Covid-19”, explica.

A P.1 é derivada de uma das variantes predominantes no País, a B.1.1.28. O potencial de transmissão dela pode ser maior por causa da mutação N501Y, presente nas variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul.

A faixa etária dos pacientes diagnosticados com a variante P.1 vai de 7 a 66 anos, sendo sete pessoas do sexo masculino e três feminino. As amostras que testaram positivo para a variante de Manaus foram coletadas em unidade públicas e privadas, sendo, respectivamente, sete e três.

Para o secretário da Saúde, a forma mais eficaz de se combater o coronavírus é acelerar a vacinação. "Somos os segundo estado do Brasil em número de doses aplicadas, com mais de 254 mil baianos imunizados. Porém, o Ministério da Saúde precisa enviar mais doses, pois somente o grupo prioritário perfaz mais de 5 milhões de pessoas na Bahia", avalia.