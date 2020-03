Coronavírus: celebrações da Semana Santa serão realizadas sem fiéis no Vaticano

As celebrações pela Semana Santa serão sem fiéis na Praça São Pedro neste domingo (15). A medida foi anunciada pelo Vaticano, como uma prevenção pela propagação ao coronavírus.

"Devido à atual emergência sanitária, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis", afirmou o Vaticano em comunicado. "Da mesma forma, comunicamos que domingo, 12 de abril de 2020, a recitação do ‘Angelus’ pelo papa Francisco será transmitida apenas via ‘streaming’", acrescentou o Vaticano.

As missas afetadas são as do Domingo de Ramos (5 de abril), quinta-feira santa (dia 9 de abril), Sexta-feira Santa e o Caminho da Cruz no Coliseu Romano (10 de abril), Sábado Sagrado da Vigília Pascal (11 de abril) e Domingo de Páscoa (12 de abril) com a tradicional benção "Urbi et Orbi".

Desde a semana passada, as audiências do Papa têm sido realizadas pela internet.