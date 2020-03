Coronavírus: CORREIO flagra banhistas em praias interditadas

A população de Salvador continua ignorando o isolamento social necessário para conter o avanço da Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus. Em uma ronda pela cidade, neste domingo, 22, a equipe de reportagem do CORREIO flagrou banhistas em praias interditadas pela prefeitura. No vídeo compartilhado na conta do jornal no Instagram (@correio24horas) é possível ver que mesmo com o aviso dos fiscais da Prefeitura, as pessoas seguem passeando tranquilamente pela praia de Ondina.

As cenas causaram indignação nos seguidores do perfil do CORREIO na rede social. Até às 16h deste domingo, o vídeo tinha sido visto por mais de 15 mil usuários do Instagram e recebeu cerca de dois mil comentários de gente como Daiana Santos (@daianasantos354), que atribuiu a desobediência às “pessoas ignorantes”.

Outra leitora do jornal Luh Paganelli (@luhpaganelli), sugeriu que uma multa fosse aplicada para que as pessoas cumprissem a determinação municipal. Outro usuário @oliveiramaris concordou: “Infelizmente só respeitam quando sentem no bolso ou quando tiverem alguém contaminada em casa... triste mentalidade...”, comentou.

O leitor Matheus Negreiros (@matheusnegreiroscasadocelular) chamou os desobedientes de ‘inconsequentes’ e ‘irresponsáveis’: “Que raiva desse pessoal que não respeita, bando de inconsequentes e irresponsáveis, essas pessoas é que matam nossos parentes que estão no grupo de risco, esses imbecis que propagam o vírus”, irritou-se.

Ouvido pela reportagem do CORREIO, Adriano Silveira, diretor da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), afirmou que a maior parte da população entendeu a mensagem e que as pessoas estão respeitando a interdição. Com os rebeldes, acrescentou, as equipes do órgão estão fazendo um trabalho de conscientização.

“Encontramos algumas pessoas nas praias, mas fazemos um trabalho de conscientização, mostrando o perigo que isso representa para elas e para as outras pessoas”, disse.

Veja o vídeo com o flagrante da equipe do CORREIO: