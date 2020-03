Coronavírus: fabricantes ampliam garantia e dão mais tempo para pagar os carros

Fábricas de automóveis estão paralisadas por conta da pandemia

(Foto: FCA/Divulgação)

A pandemia do novo coronavírus paralisou a produção de automóveis, motocicletas e veículos comerciais no país. Na Bahia, a fábrica da Ford em Camaçari parou segunda-feira (23) e os fabricantes de autopeças, como pneus, também suspenderam as atividades no estado. Entre eles, a unidade da Pirelli em Feira de Santana suspendeu as atividades segunda-feira (23) e a Continental, em Camaçari, nesta sexta-feira (27).

No entanto, alguns serviços de vendas das concessionárias funcionam de forma online, com atendimento por telefone e outros meios digitais. Algumas, como a Caoa Chery, estão com atendimento em domicílio. Todas anunciam que os veículos de test drive passarão por um rigoroso processo de higienização.

Para deixar os consumidores mais tranquilos, algumas marcas estão ampliando a garantia por cerca de 30 dias, é o caso da BMW (carros e motos), Hyundai, Mini e Toyota. A tendência é que outras marcas façam o mesmo.

Para os clientes que financiaram pelo Ford Credit, há a possibilidade de transferir para o final do contrato até três parcelas com vencimento a partir do dia 31 de março.

ESFORÇOS EM CONJUNTO

A General Motors está liderando esforços conjuntos com o Ministério da Economia, Senai, Abeclin (Associação Brasileira de Engenharia Clínica) e outras montadoras para unir uma força-tarefa no conserto de todos os respiradores que não estão funcionando no Brasil, por meio da "Iniciativa + Manutenção de Respiradores". A ação tem o intuito de aumentar o número de aparelhos disponíveis para atender pacientes graves infectados pelo vírus Covid-19.

DOAÇÃO DE MÁSCARAS E EMPRÉSTIMOS DE CARROS

A Volkswagen anunciou a doação de duas mil máscaras faciais protetoras 3M PFF-2 (S) para as quatro cidades onde mantém suas operações fabris: São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). A empresa também disponibilizou 100 veículos para essas prefeituras e para o Governo do Estado de São Paulo. O empréstimo tem como objetivo, principalmente, apoiar o deslocamento de médicos e enfermeiros, bem como transporte de medicamentos e equipamentos de saúde, podendo ser utilizado para qualquer outra necessidade das autoridades.

Volkswagen altera logo para promover distanciamento social

(Foto: Divulgação)

PRORROGAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO

Por conta da pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tomou algumas medidas para que o brasileiro não se exponha desnecessariamente. O órgão ampliou para 18 meses o prazo para que o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas (CNH) fique ativo. A ampliação do período vale também para candidatos com pedidos de renovação de CNH em curso. O condutor também poderá dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19/02/2020. O mesmo vale para a Permissão para Dirigir (PPD).

Outras ações também foram postergadas por tempo indeterminado: como os prazos para efetivar a expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020 e os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados.

CUIDADOS COM O CARRO NA GARAGEM

Se você pretende cumprir à risca a quarentena e não sair de casa nesse período, tome alguns cuidados extras com seu veículo. O tanque deve ficar cheio, porque a umidade do espaço vazio pode se transformar em água e se misturar ao combustível. Os pneus deverão receber, pelo menos, 5 libras a mais para evitar que a parte que faz contato com o piso se deforme.

(Foto: Newspress/Divulgação)

E não adianta ligar o motor na garagem para carregar a bateria, para acumular carga é preciso de geração de energia e isso vai acontecer se o carro entrar em movimento. Outra coisa, manter o veículo ligado na garagem vai levar à emissão desnecessária de poluentes, muitas vezes em locais fechados.

A LIMPEZA DO VEÍCULO

(Foto: Maserati/Divulgação)

“Várias partes do automóvel costumam ser tocadas por muita gente, então, devem ser foco também de higienização", explica Paulo Galvão, coordenador médico da Nissan do Brasil. No entanto, se o veículo só é conduzido sempre por uma pessoa, já reduz muito a chance de contágio. Mesmo assim, deve ser limpo. Afinal, quem vem da rua, motorista ou passageiros, toca em outras superfícies e pode levar o vírus para dentro do automóvel.

(Foto: Nissan/Divulgação)

As partes que merecem prioridade são: volante; alavancas dos comandos na coluna de direção; alavanca do câmbio; sistema de som e/ou multimídia; e maçanetas internas e externas. Os apoios de mão no teto e coluna dianteira, mais comuns em picapes, também precisam de atenção. Todas devem ser limpas com pano molhado com sabão neutro. A lógica é a mesma de lavar as mãos para se proteger do coronavírus. É necessário ter atenção, limpar a superfície com muito cuidado e sem pressa. Bancos e apoios de braços nas portas e entre os bancos são outros pontos de atenção na limpeza.

Muitos dos sistemas multimídia mais novos têm telas sensíveis ao toque. A limpeza deve ser feita como se faz em uma tela de computador. O recomendado é usar um pano úmido com sabão neutro. Se o manual do veículo indicar, você poderá usar álcool isopropílico.

Dentro do automóvel, é bom ter álcool gel 70% para higienização das mãos do motorista e dos passageiros. Ele pode ser usado logo que se entrar no veículo.



RETOMADA AUTOMOTIVA NA CHINA

Fábrica da Polestar

(Foto: Volvo Cars/Divulgação)

Na China, onde a pandemia do Covid-19 começou, os índices de contágio caíram e a vida começa ser retomada. Uma das primeiras do setor automotivo a voltar a produzir foi a fábrica da Geely, em Luqiao, operada pela Volvo Cars. O primeiro modelo a ser feito foi o Polestar 2, veículo da divisão da Volvo que competirá com o Tesla Model 3.