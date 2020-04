Coronavírus faz Silvio Santos afastar Carlos Nascimento do SBT Brasil

Após Silvio Santos dar ordem, o âncora Carlos Nascimento foi afastado da apresentação do SBT Brasil desde a última quinta-feira (16). Segundo o blogueiro Leo Dias, decisão acontece um dia depois do substituto imediato do âncora, o repórter Marcelo Torres, ser confirmado como portador do novo coronavírus.

A partir de quinta, e por tempo indeterminado, Darlisson Dutra assumirá a bancada do principal noticiário do SBT ao lado de Rachel Sheherazade. Ele permanecerá no posto até que Marcelo Torres esteja recuperado da Covid-19 e possa retomar suas atividades normais.

Já Carlos Nascimento só voltará ao trabalho quando a pandemia do coronavírus estiver controlada. O jornalista faz parte de dois grupos de risco da doença: ele tem 65 anos e, há alguns anos, teve um câncer na região do intestino.

Ainda segundo Leo Dias, Silvio Santos também pediu mais cuidado com os profissionais do Jornalismo, além de limpeza constante no "aquário" que serve de cenário para o Fofocalizando e os dois telejornais da emissora.

Procurado, o SBT confirmou o afastamento de Carlos Nascimento. "Ele gostaria de ter permanecido, mas foi uma ordem mesmo por prevenção. Todos que tiveram contato com o Marcelo Torres fizeram teste do coronavírus e o resultado deve sair na próxima terça", afirmou a emissora, por meio de seu departamento de Comunicação.